Zwei Superstars im Gespräch und die große Rodrygo-Frage: Diese Transfers braucht Xabi Alonso bei Real Madrid nach der Klub-WM-Schmach und titellosen Saison

Real baut seinen Kader unter Xabi Alonso kräftig um. GOAL analysiert, was noch passieren muss.

Xabi Alonso verteidigte sich nach der Halbfinal-Klatsche bei der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain (0:4). Er erklärte, dass die Partie noch zur Saison 2024/25 gehörte - und, dass seine Arbeit eigentlich erst mit dem ersten LaLiga-Spiel der Saison 2025/26 beginne. Dann dürften die Spieler wieder frisch sein und seine taktischen Ideen aufgenommen haben.

Die Klub-Weltmeisterschaft hat jedoch deutlich gemacht, wie groß Reals Probleme sind. Man verfügt zwar über zahlreiche Weltklasse-Spieler, aber es mangelt an Zusammenhalt und in einigen Bereichen ist der Kader nicht breit genug. Mit der Verpflichtung von Linksverteidiger Alvaro Carreras wurde ein weiterer Schritt gemacht. Doch der Groß-Umbau in Madrid ist noch nicht abgeschlossen.

Der Abgang von Luka Modric sowie der von Toni Kroos im Jahr 2024 haben eine Lücke an Erfahrung hinterlassen, zudem setzt Alonso nicht auf Flügelstürmer Rodrygo.

GOAL analysiert den Kader von Real Madrid - und blick richtig möglicher Transfer.