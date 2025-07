Rodrygo erhält bei Real Madrid immer weniger Spielzeit. Zieht es den Brasilianer im Sommer in deshalb die Ligue 1?

Bei Rodrygo von Real Madrid überschlagen sich derzeit die Spekulationen. Nachdem berichtet wurde, dass die Königlichen bereit sein sollen, den Offensivstar in diesem Sommer ziehen zu lassen und der saudi-arabische Topklub Al-Nassr offenbar an einer Verpflichtung arbeitet, gibt es nun den nächsten Bericht über einen am Brasilianer interessierten Klub.