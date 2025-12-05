Zwei Monate Pause: Star von Real Madrid fällt offenbar lange aus

Alexander-Arnold plagten bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison Muskelbeschwerden. Mitte September verletzte er sich dann am Oberschenkel und fiel einen Monat lang aus. Nun hat es ihn erneut erwischt.

Für Madrids Trainer Xabi Alonso ist die Verletzung eine weitere schlechte Nachricht, denn ihm steht mit Dani Carvajal ein weiterer Rechtsverteidiger ebenfalls nicht zur Verfügung. Der Routinier ließ nach dem Clasico einen Eingriff am Knie vornehmen, der ihn bis zum Jahresende pausieren lässt. Die Optionen für Alonso für die Position hinten rechts heißen nun Raul Asensio und Fede Valverde.