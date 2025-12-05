Trent Alexander-Arnold, Rechtsverteidiger von Real Madrid, fällt mit einer Oberschenkelverletzung lange aus. Während die Königlichen am Donnerstag offiziell nur die Blessur bestätigten, vermeldet die spanische Sportzeitung AS eine Ausfallzeit von zwei Monaten für den Engländer, der erst im Sommer ablösefrei vom FC Liverpool gekommen war.
Zwei Monate Pause: Star von Real Madrid fällt offenbar lange aus
Trent Alexander-Arnold wird bei Real erst im Februar zurückerwartet
Alexander-Arnold verletzte sich am Mittwoch im Ligaspiel gegen Athletic Club und zog sich dabei einen Muskelfaserriss zu. Dem Bericht zufolge wird er erst im Februar wieder zurückerwartet und verpasst damit nicht nur zahlreiche Liga-Partien der Königlichen, sondern auch die drei verbleibenden Champions-League-Duelle mit Manchester City, Monaco und Benfica sowie die spanische Supercopa.
Auch Dani Carvajal fehlt Real Madrid lange
Alexander-Arnold plagten bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison Muskelbeschwerden. Mitte September verletzte er sich dann am Oberschenkel und fiel einen Monat lang aus. Nun hat es ihn erneut erwischt.
Für Madrids Trainer Xabi Alonso ist die Verletzung eine weitere schlechte Nachricht, denn ihm steht mit Dani Carvajal ein weiterer Rechtsverteidiger ebenfalls nicht zur Verfügung. Der Routinier ließ nach dem Clasico einen Eingriff am Knie vornehmen, der ihn bis zum Jahresende pausieren lässt. Die Optionen für Alonso für die Position hinten rechts heißen nun Raul Asensio und Fede Valverde.
Alexander-Arnold kommt in Madrid noch nicht in Schwung
Beim FC Liverpool, den er zum Frust vieler Anhänger im Sommer verließ, galt Alexander-Arnold als bester Rechtsverteidiger der Welt, doch diesem Ruf konnte er bislang in Madrid - auch aufgrund der zahlreichen Beschwerden und Verletzungen - nicht gerecht werden. Sein Vertrag bei den Blancos läuft noch bis 2031.
Die Saison 2025/26 von Trent Alexander-Arnold
- Spiele: 16
- Spielminuten: 887
- Tore: 0
- Assists: 3