Real Madrid muss wohl länger auf den spanischen Europameister Dani Carvajal verzichten.
Top-Star fällt monatelang aus: Real Madrid bezahlt den Sieg im Clasico teuer
WAS IST PASSIERT?
Wie der Klub am Tag nach dem 2:1-Sieg im Clasico gegen den FC Barcelona bekannt gab, wurde beim Rechtsverteidiger "ein freier Gelenkkörper im rechten Knie diagnostiziert".
Als Folge wird sich der frühere Leverkusener einer Arthroskopie unterziehen. Real nannte offiziell keine Ausfalldauer, spanischen Medienberichten zufolge soll diese aber zwischen zwei und drei Monaten betragen.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Real-Kapitän Carvajal war beim Sieg gegen Hansi Flicks Barca in der 72. Minute ausgewechselt worden.
In dieser Saison absolvierte er bislang acht Pflichtspiele für die Königlichen.
