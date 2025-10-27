Top-Star fällt monatelang aus: Real Madrid bezahlt den Sieg im Clasico teuer

Wie der Klub am Tag nach dem 2:1-Sieg im Clasico gegen den FC Barcelona bekannt gab, wurde beim Rechtsverteidiger "ein freier Gelenkkörper im rechten Knie diagnostiziert".

Als Folge wird sich der frühere Leverkusener einer Arthroskopie unterziehen. Real nannte offiziell keine Ausfalldauer, spanischen Medienberichten zufolge soll diese aber zwischen zwei und drei Monaten betragen.