Real Madrid CF v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Top-Star fällt monatelang aus: Real Madrid bezahlt den Sieg im Clasico teuer

Dani Carvajal hat erneut eine schwere Knieblessur erlitten und wird den Blancos auf absehbare Zeit erstmal nicht zur Verfügung stehen.

Real Madrid muss wohl länger auf den spanischen Europameister Dani Carvajal verzichten.

La Liga
Girona crest
Girona
GIR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA