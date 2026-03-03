"Das ist inakzeptabel": Real Madrids Trainer Alvaro Arbeloa knöpft sich einen Star vor

"Vier Punkte Rückstand können wir aufholen, und dafür werden wir kämpfen", so Arbeloa. Real kassierte erstmals seit 2020 in LaLiga wieder zwei Niederlagen in Folge, am vorherigen Spieltag hatte der Tabellenzweite bei CA Osasuna verloren (1:2).

Real hätte "natürlich besser spielen können", meinte Arbeloa, "aber ich denke, meine Spieler haben alles versucht und wir hatten mehr klare Torchancen als sie." Im Fußball reiche es allerdings nicht aus, den Sieg zu verdienen, "und Getafe hat ein großartiges Spiel gemacht."