Das passierte seit über 15 Jahren nicht! Bei Real Madrid könnte nach böser Pleite ein Armutszeugnis drohen

Nährboden für die mögliche Panik-Reaktion liefert die Enttäuschung vom Samstagabend. In LaLiga kassierte Real eine überraschende 1:2-Niederlage bei CA Osasuna und könnte die mühsam erarbeitete Tabellenführung dadurch am Sonntag verlieren, wenn Verfolger Barcelona zuhause gegen den Tabellenvorletzten Levante gewinnen sollte.

Osasuna war zuletzt eigentlich ein absoluter Lieblingsgegner für die Madrilenen gewesen. Gegen den aktuellen Tabellen-Neunten hatte Real zuvor im Januar 2011, also vor über 15 Jahren, letztmals ein Ligaspiel verloren. Seinerzeit kassierten die Blancos um Cristiano Ronaldo, Karim Benzema oder Mesut Özil eine 0:1-Niederlage bei Osasuna. Seither hatte es in den 21 LaLiga-Duellen bis Samstag 15 Real-Siege und sechs Unentschieden gegeben.

Zwar hatte Real zuletzt eine Serie von vier Siegen in Folge hingelegt, die Niederlage bei Osasuna war aber schon die dritte im zehnten Spiel unter Arbeloa. Zudem sollen die Verantwortlichen der Königlichen mehr und mehr den Eindruck entwickeln, dass Arbeloa die Mannschaft fußballerisch nicht gut einstellt. Dazu passend gab es kürzlich auch Medienberichte, wonach einige Real-Stars den Coach in der Kabine zur Rede gestellt haben sollen, weil sie mit dessen Spielstil und taktischen Entscheidungen unzufrieden seien.

Die Sport schreibt sogar davon, dass das Einzige, was Arbeloa zugute gehalten werde, sein Verhältnis zu Vinicius sei. Der Brasilianer war mit Vorgänger Alonso wohl gar nicht gut klar gekommen und hatte auch sportlich zu kämpfen. Seit Arbeloa übernommen hat, läuft es für Vinicius wieder deutlich besser, in den vergangenen sieben Einsätzen gelangen ihm sechs Tore und drei Assists. Auch gegen Osasuna ging Reals Treffer auf das Konto des 25-jährigen Offensivmannes, der mit nun vier aufeinanderfolgenden Spielen mit eigenem Treffer seine beste Serie seit März 2024 (ebenfalls in vier Spielen am Stück getroffen) erlebt.