Xabi Alonso wies wohl schon beim ersten Treffen darauf hin! Real Madrid will ein großes Transferversäumnis offenbar schleunigst nachholen
Xabi Alonso wollte bei Real Madrid von Beginn an einen neuen zentralen Mittelfeldspieler
Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, soll Alonso Reals Verantwortliche bei der allerersten Besprechung der Personalplanung Ende Mai 2025 darauf hingewiesen haben, dass die Königlichen dringend Verstärkung im Mittelfeldzentrum benötigen. Das gewünschte Profil dabei: Ein Spieler des Typus Toni Kroos oder Luka Modric, der allen voran die Fähigkeit besitzt, das Tempo eines Spiels für seine Mannschaft zu diktieren und Kontrolle zu gewährleisten.
Die Bosse der Madrilenen lehnten Alonsos Transferbitte laut Marca allerdings ab. Dementsprechend wurde auch im vergangenen Sommer wie schon im Jahr zuvor kein neuer, zentraler Mittelfeldspieler verpflichtet. Stattdessen konzentrierte man sich auf das Abwehrzentrum (Dean Huijsen kam für 62,5 Millionen Euro Ablöse von Bournemouth) und besetzte die beiden Außenverteidigerpositionen mit Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool, zehn Millionen Euro) sowie Alvaro Carreras (Benfica, 50 Millionen Euro) neu. Zudem wurde in Franco Mastantuono (River Plate, 45 Millionen Euro) ein Juwel für die Offensive verpflichtet.
Neuer Mann für das Mittelfeldzentrum? Real Madrid denkt offenbar um
Wie zuletzt schon die As berichtete, hat in Reals Führungsetage mittlerweile ein Umdenken stattgefunden. So wollen die Madrilenen Alonsos Wunsch mit Verspätung erhören und befinden sich derzeit wohl auf der intensiven Suche nach einem neuen zentralen Akteur für ihr Mittelfeld.
Zuvor wollte man die Verluste der beiden Vereinsikonen Toni Kroos (Karriereende 2024) und Luka Modric (wechselte 2025 zu Milan), die das Mittelfeld jahrelang prägten, mit dem vorhandenen Spielermaterial auffangen. Mit Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler und Dani Ceballos steht dafür potenziell schließlich reichlich hochkarätiges Personal zur Verfügung - allerdings erfüllt keiner davon die speziellen Maßstäbe für das benötigte Profil. Auch Kroos selbst wies im vergangenen Sommer übrigens darauf hin, dass Real ein Spieler seines Profils fehle.
Auf der Suche nach Abhilfe ist den Spaniern dem Vernehmen nach klar, dass 1a-Optionen wie Vitinha (Paris Saint-Germain), Alexis Mac Allister (FC Liverpool), Rodri (Manchester City) oder Enzo Fernandez (FC Chelsea) weit über 100 Millionen Euro kosten und ohnehin nur schwerlich zeitnah zu bekommen sein würden. Im Vorfeld von Alonsos Ankunft galt Martin Zubimendi als dessen Wunschspieler für die Sechs bei Real, der Spanier wechselte aber bekanntlich von Real Sociedad zum FC Arsenal.
Will Real Madrid jetzt Kees Smit holen?
Real soll sich daher aktuell eher nach jungen, entwicklungsfähigen zentralen Mittelfeldspielern umschauen, die momentan noch für eine erschwingliche Ablösesumme auf dem Markt sind. Hier brachte die Asjüngst Kees Smit von AZ Alkmaar als angeblichen Top-Kandidaten bei den Königlichen ins Spiel. Der junge Niederländer hat zwar auch herausragende Anlagen in offensiverer Rolle als Zehner, die er insbesondere im vergangenen Sommer auf dem Weg zum U19-EM-Titel mit der Niederlande zeigte. Smit kann aber ebenso etwas tiefer agieren, verfügt über erstklassige Ballkontrolle auf engstem Raum und neben sauberem und klugem Passspiel auch über ein sehr gutes Auge und strategische Fähigkeiten. Vom Spielertyp her ähnelt er vor allem Modric.
Mit unter anderem dem FC Bayern München, Borussia Dortmund oder dem FC Barcelona könnte Real im Werben um Smit jedoch große Konkurrenz haben, zudem soll Alkmaar 60 Millionen Euro Ablöse für den 19-Jährigen fordern. Ähnlich teuer wäre wohl auch Adam Wharton von Crystal Palace, den die Königlichen ebenfalls im Auge haben sollen. Als deutlich günstigere Alternative wird zudem über eine Rückkehr von Chema Andres spekuliert, der 2025 aus Reals zweiter Mannschaft zum VfB Stuttgart wechselte und dort bisher überzeugen konnte. Für nur 13 Millionen Euro könnten die Madrilenen den 20-Jährigen angeblich zurück kaufen.
