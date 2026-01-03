Xabi Alonso wies wohl schon beim ersten Treffen darauf hin! Real Madrid will ein großes Transferversäumnis offenbar schleunigst nachholen

Wie zuletzt schon die As berichtete, hat in Reals Führungsetage mittlerweile ein Umdenken stattgefunden. So wollen die Madrilenen Alonsos Wunsch mit Verspätung erhören und befinden sich derzeit wohl auf der intensiven Suche nach einem neuen zentralen Akteur für ihr Mittelfeld.

Zuvor wollte man die Verluste der beiden Vereinsikonen Toni Kroos (Karriereende 2024) und Luka Modric (wechselte 2025 zu Milan), die das Mittelfeld jahrelang prägten, mit dem vorhandenen Spielermaterial auffangen. Mit Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler und Dani Ceballos steht dafür potenziell schließlich reichlich hochkarätiges Personal zur Verfügung - allerdings erfüllt keiner davon die speziellen Maßstäbe für das benötigte Profil. Auch Kroos selbst wies im vergangenen Sommer übrigens darauf hin, dass Real ein Spieler seines Profils fehle.

Auf der Suche nach Abhilfe ist den Spaniern dem Vernehmen nach klar, dass 1a-Optionen wie Vitinha (Paris Saint-Germain), Alexis Mac Allister (FC Liverpool), Rodri (Manchester City) oder Enzo Fernandez (FC Chelsea) weit über 100 Millionen Euro kosten und ohnehin nur schwerlich zeitnah zu bekommen sein würden. Im Vorfeld von Alonsos Ankunft galt Martin Zubimendi als dessen Wunschspieler für die Sechs bei Real, der Spanier wechselte aber bekanntlich von Real Sociedad zum FC Arsenal.