Auch Bayern und BVB sollen Interesse zeigen: Real Madrids Kroos-Nachfolger soll angeblich mindestens 60 Millionen Euro kosten

Demnach sei bei den Königlichen die Erkenntnis gereift, dass das Loch im zentralen Mittelfeld nicht mit den vorhandenen Spielern gestopft werden kann. Toni Kroos hatte 2024 seine Karriere beendet, ein Jahr später war Luka Modric nach vielen Jahren in Madrid zur AC Milan gewechselt.

In beiden Transfersommern hatten sich die Madrilenen gegen einen Transfer eines zentralen Spielers entschieden, doch mittlerweile sei auch Trainer Xabi Alonso klar, dass mit Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Fede Valverde, Arda Güler oder Aurelien Tchouameni auf der Position qualitativ nicht das Kroos- oder Modric-Niveau erreicht werden kann.