Real Madrid will sich auf dem Transfermarkt im Sommer angeblich um einen zentralen Mittelfeldspieler bemühen - und Kees Smit von AZ Alkmaar ist der Top-Kandidat für den Job bei den Königlichen. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS.
Auch Bayern und BVB sollen Interesse zeigen: Real Madrids Kroos-Nachfolger soll angeblich mindestens 60 Millionen Euro kosten
Xabi Alonso kann das Loch mit seinen Spielern nicht stopfen
Demnach sei bei den Königlichen die Erkenntnis gereift, dass das Loch im zentralen Mittelfeld nicht mit den vorhandenen Spielern gestopft werden kann. Toni Kroos hatte 2024 seine Karriere beendet, ein Jahr später war Luka Modric nach vielen Jahren in Madrid zur AC Milan gewechselt.
In beiden Transfersommern hatten sich die Madrilenen gegen einen Transfer eines zentralen Spielers entschieden, doch mittlerweile sei auch Trainer Xabi Alonso klar, dass mit Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Fede Valverde, Arda Güler oder Aurelien Tchouameni auf der Position qualitativ nicht das Kroos- oder Modric-Niveau erreicht werden kann.
AZ fordert angeblich 60 Millionen Euro für Kees Smit
Dem Bericht zufolge ist Real klar, dass ein gestandener Mittelfeldspieler wie Vitinha (PSG), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodri (Manchester City) oder Enzo Fernandez (Chelsea) weit mehr als 100 Millionen Euro kostet. Deshalb sei man in Madrid auf der Suche nach einer günstigeren, aber noch entwicklungsfähigen Alternative bei Kees Smit gelandet.
Für den 19-Jährigen interessieren sich angeblich noch zahlreiche andere Top-Klubs wie der FC Bayern München und Borussia Dortmund, doch aufgrund des großen Namens befände sich Real beim Niederländer in der Pole Position. Einem Bericht von The Athletic zufolge wäre Smit jedoch auch nicht gerade günstig: 60 Millionen Euro soll AZ als Ablösesumme für den Youngster aufrufen.
Deutlich günstiger als Smit wäre eine Alternative: Dem Bericht zufolge wird auch Chema Andres vom VfB Stuttgart wieder in Madrid gehandelt. Real hatte den Spanier im Sommer für nur drei Millionen Euro ziehen lassen, besitzt aber angeblich eine Rückkaufoption für 13 Millionen Euro. Andres beeindruckte bislang bei den Schwaben und zeigte starke Leistungen.
Daten und Fakten zu Kees Smit:
- Geburtsdatum: 20.01.2006
- Vertrag bis: 2028
- Eredivisie-Spiele: 34
- U21-Länderspiele: 4