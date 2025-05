Wo wird FC Barcelona vs. Real Madrid (Clasico) heute im Live Stream und live im TV gezeigt / übertragen?

Heute steigt der Clasico FC Barcelona vs. Real Madrid. Doch wer zeigt / überträgt LaLiga heute im LIVE STREAM und live im TV?

In LaLiga 2024/25 finden die Partien des 35. Spieltags statt. Im Zuge dessen geht am Sonntag etwa der Clasico FC Barcelona vs. Real Madrid über die Bühne.

Es geht der zweite Clasico binnen zwei Wochen über die Bühne – am 26. April gewann der FC Barcelona das Finale der Copa del Rey gegen Real Madrid mit 3:2.

In LaLiga gelang den Blaugrana zuletzt am 3. Mai mit einem 2:1 bei Real Valladolid der 13. Sieg binnen 14 Meisterschaftsspielen. Nach dem einzigen Punktverlust, einem 1:1 gegen Betis Sevilla von Anfang April, hatte das Team von Hansi Flick zuerst drei weitere Siege eingefädelt. Es waren ein 1:0 bei Leganes, ein 4:3 gegen Celta de Vigo sowie ein 1:0 gegen RCD Mallorca gelungen.

Real Madrid gelang vor einer Woche mit einem 3:2 gegen Celta de Vigo der achte Sieg binnen zehn LaLiga-Auftritten. Zudem verzeichnete die Elf von Carlo Ancelotti in dieser Phase zwei Niederlagen – die zweite davon war mit einem 1:2 gegen den FC Valencia geschehen. Danach hatten die Königlichen bei Deportivo Alaves, gegen Athletic Bilbao sowie in Getafe mit 1:0 gewonnen.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Clasico FC Barcelona vs. Real Madrid.