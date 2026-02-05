Goal.com
Live
FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport
Dennis Klose

WM 2026, Modus: Wie viele Gruppendritte ziehen in die K.o.-Phase ein?

Zum ersten Mal spielen bei einer WM 48 Mannschaften mit. Dabei ziehen auch Gruppendritte der Vorrundentabellen in die K.o.-Phase ein. Wie viele das sind, verrät Euch GOAL.

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt. Erstmals nehmen 48 statt bisher 32 Nationen am Turnier teil, wodurch sich auch die Anzahl der Spiele von 64 auf 104 erhöht. Die deutsche Nationalmannschaft qualifizierte sich als Gruppenerster der Qualifikationsgruppe A direkt für das Turnier und startet in Gruppe E mit Curacao, der Elfenbeinküste und Ecuador.

GOAL verrät Euch alles zum Modus und den Gruppendritten.

  • WM 2026, Modus: Wie viele Gruppendritte ziehen in die K.o.-Phase ein?

    Die insgesamt 48 Nationen werden in zwölf Gruppen mit je vier Teams eingeteilt. Wie bisher üblich ziehen die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe in die K.-o.-Phase ein. Das wären allerdings nur 24 Mannschaften. Daher qualifizieren sich zusätzlich die acht besten Gruppendritten für die K.-o.-Runde. 

    Die 32 qualifizierten Nationen treten ab dem 28. Juni im Sechzehntelfinale gegeneinander an. Die Gruppendritten treffen dabei nur auf Gruppenerste. Es folgen Achtel-, Viertel- und Halbfinale. Das große Finale steigt schließlich am 19. Juli in New York (USA).

    • Werbung

  • WM 2026, Modus: Wie viele Gruppendritte ziehen in die K.o.-Phase ein? Der Zeitplan

    DatumRunde
    11. Juni – 27. JuniGruppenphase
    28. Juni – 3. JuliSechzehntelfinale
    4. Juli – 7. JuliAchtelfinale
    9. Juli – 11. JuliViertelfinale
    14. Juli – 15. JuliHalbfinale
    18. JuliSpiel um Platz 3
    19. JuliFinale

    Hier geht es zum vollständigen Spielplan.

  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    WM 2026, Modus: Wie viele Gruppendritte ziehen in die K.o.-Phase ein? Die Gruppen im Überblick

    GruppeTeams
    Gruppe AMexiko, Südafrika, Republik Korea, Gewinner europäisches Play-off-Turnier D (Tschechien, Republik Irland, Dänemark oder Nordmazedonien)
    Gruppe BKanada, Gewinner europäisches Play-off-Turnier A (Wales, Bosnien und Herzegowina, Italien oder Nordirland), Katar, Schweiz
    Gruppe CBrasilien, Marokko, Haiti, Schottland
    Gruppe DUSA, Paraguay, Australien, Gewinner europäisches Play-off-Turnier C (Slowakei, Kosovo, Türkei oder Rumänien)
    Gruppe EDeutschland, Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador
    Gruppe FNiederlande, Japan, Gewinner europäisches Play-off-Turnier B (Ukraine, Schweden, Polen oder Albanien), Tunesien
    Gruppe GBelgien, Ägypten, IR Iran, Neuseeland
    Gruppe HSpanien, Kap Verde, Saudi-Arabien, Uruguay
    Gruppe IFrankreich, Senegal, Gewinner FIFA-Play-off-Turnier 2 (Irak, Bolivien oder Suriname), Norwegen
    Gruppe JArgentinien, Algerien, Österreich, Jordanien
    Gruppe KPortugal, Gewinner FIFA-Play-off-Turnier 1 (DR Kongo, Jamaika oder Neukaledonien), Usbekistan, Kolumbien
    Gruppe LEngland, Kroatien, Ghana, Panama

  • Nützliche Links:

0