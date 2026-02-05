WM 2026, Modus: Wie viele Gruppendritte ziehen in die K.o.-Phase ein?

|Gruppe A
|Mexiko, Südafrika, Republik Korea, Gewinner europäisches Play-off-Turnier D (Tschechien, Republik Irland, Dänemark oder Nordmazedonien)
|Gruppe B
|Kanada, Gewinner europäisches Play-off-Turnier A (Wales, Bosnien und Herzegowina, Italien oder Nordirland), Katar, Schweiz
|Gruppe C
|Brasilien, Marokko, Haiti, Schottland
|Gruppe D
|USA, Paraguay, Australien, Gewinner europäisches Play-off-Turnier C (Slowakei, Kosovo, Türkei oder Rumänien)
|Gruppe E
|Deutschland, Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador
|Gruppe F
|Niederlande, Japan, Gewinner europäisches Play-off-Turnier B (Ukraine, Schweden, Polen oder Albanien), Tunesien
|Gruppe G
|Belgien, Ägypten, IR Iran, Neuseeland
|Gruppe H
|Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien, Uruguay
|Gruppe I
|Frankreich, Senegal, Gewinner FIFA-Play-off-Turnier 2 (Irak, Bolivien oder Suriname), Norwegen
|Gruppe J
|Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien
|Gruppe K
|Portugal, Gewinner FIFA-Play-off-Turnier 1 (DR Kongo, Jamaika oder Neukaledonien), Usbekistan, Kolumbien
|Gruppe L
|England, Kroatien, Ghana, Panama