Marc-Andre ter Stegen bestätigt den Worst Case: WM-Chance sinkt auf ein Minimum

Der an den FC Girona verliehene ter Stegen wird am Freitag operiert. Daher ist es nur schwer vorstellbar, dass er bis zum XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) wieder richtig fit sein wird.

"Ich bin ein positiver Mensch. Diese Einstellung hat mich immer begleitet und mir in jeder schwierigen Situation geholfen – aber diese hier ist besonders hart für mich", schrieb der 33-Jährige in seinem emotionalen Post auf Spanisch und Englisch. Er versicherte aber auch: "Ich werde zurückkommen."

Der vom FC Barcelona ausgeliehene Schlussmann erlitt die Verletzung am Samstag bei der Niederlage von Girona bei Real Oviedo (0:1). "Am vergangenen Wochenende ist das Schlimmste passiert: Ich habe mich im Spiel verletzt. Dabei war ich gerade erst in Girona angekommen, wo ich von der ersten Minute an unglaublich herzlich aufgenommen wurde. Ich habe mich sehr darauf gefreut, Teil der Mannschaft zu sein und dabei zu helfen, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen", schrieb ter Stegen.