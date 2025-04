Kehrt Harry Kane irgendwann in die Premier League zurück? Ein ehemaliger Trainer des Bayern-Stars ist fest davon überzeugt.

Der Artikel wird unten fortgesetzt

Der Artikel wird unten fortgesetzt

Artikel geht weiter unten

Artikel wird unten fortgesetzt

Tim Sherwood, einst Trainer von Harry Kane bei Tottenham Hotspur, glaubt an eine Rückkehr des Stürmers vom FC Bayern München in die Premier League. Ein Grund dafür soll ein legendärer Rekord in dessen Heimatland sein.