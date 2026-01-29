Angebot erhöht: Fenerbahce legt angeblich im Poker um Weltmeister nach

Kante überzeugte vor allem bei Chelsea als laufstarker und unermüdlicher Mittelfeldspieler. Er hatte großen Anteil daran, dass sein Team 2017 den Meistertitel holte. In dieser Saison wurde er auch in England zum Fußballer des Jahres gewählt. Ein Jahr zuvor hatte er mit Leicester sensationell ebenfalls den Titel in der Premier League gewonnen. 2021 kam mit den Blues auch noch der Triumph in der Champions League dazu.

Mit Frankreich setzte er sich 2018 bei der Weltmeisterschaft in Russland durch. Im November 2025 wurde er nach einem Jahr Pause überraschend wieder von Nationaltrainer Didier Deschamps nominiert. Damit stehen seine Chancen nicht schlecht, dass er im kommenden Sommer auch an der WM in den USA, Kanada und Mexiko teilnehmen kann.