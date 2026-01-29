Fenerbahce Istanbul will angeblich unbedingt N'Golo Kante von Al-Ittihad aus Saudi-Arabien verpflichten. Das berichtet der türkische Journalist Yagiz Sabuncuoglu. Demnach hat der Süper-Lig-Klub das Angebot für den Weltmeister von 2018 inzwischen auf vier Millionen Euro erhöht.
Angebot erhöht: Fenerbahce legt angeblich im Poker um Weltmeister nach
Al-Ittihad will kurzfristig Entscheidung über Kante-Zukunft treffen
Kantes Vertrag in Saudi-Arabien läuft im Sommer aus. Der 34-Jährige war vor zweieinhalb Jahren vom FC Chelsea zu Al-Ittihad gewechselt. Mit Fenerbahce soll sich Kante bereits einig sein, es fehle noch an der Zustimmung seines Klubs zum Wechsel. Eine endgültige Entscheidung will Al-Ittihad dem Bericht zufolge nach dem Liga-Duell gegen Al-Fateh am Donnerstag treffen.
Kante überraschend erneut für Nationalteam nominiert
Kante überzeugte vor allem bei Chelsea als laufstarker und unermüdlicher Mittelfeldspieler. Er hatte großen Anteil daran, dass sein Team 2017 den Meistertitel holte. In dieser Saison wurde er auch in England zum Fußballer des Jahres gewählt. Ein Jahr zuvor hatte er mit Leicester sensationell ebenfalls den Titel in der Premier League gewonnen. 2021 kam mit den Blues auch noch der Triumph in der Champions League dazu.
Mit Frankreich setzte er sich 2018 bei der Weltmeisterschaft in Russland durch. Im November 2025 wurde er nach einem Jahr Pause überraschend wieder von Nationaltrainer Didier Deschamps nominiert. Damit stehen seine Chancen nicht schlecht, dass er im kommenden Sommer auch an der WM in den USA, Kanada und Mexiko teilnehmen kann.
Kante als Ersatz für Fred?
Bei Fenerbahce könnte Kante in der Zentrale den ehemaligen Manchester-United-Spieler Fred ersetzen. Beim 32 Jahre alten Brasilianer wird über eine Rückkehr in die Heimat spekuliert. Außerdem fällt mit Edson Alvarez, ausgeliehen von West Ham, eine weitere Alternative für das Mittelfeld aktuell mit einer Fußverletzung aus.
Die Zahlen von N'Golo Kante in der Saison 25/26:
- Spiele: 25
- Spielminuten: 2197
- Tore: 2
- Assists: 1