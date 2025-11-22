Der FC Liverpool hat sein Heimspiel gegen Nottingham Forest in der Premier League am Samstag mit 0:3 verloren - und damit den nächsten Rückschlag in einer schwachen Saison des Titelverteidigers kassiert. Hinterher fand Kapitän und Abwehrchef Virgil van Dijk klare Worte zum Auftritt seines Teams.
"Wir müssen in den Spiegel schauen": Liverpools Virgil van Dijk kritisiert sein Team nach nächster Niederlage
- Getty Images Sport
Liverpool rutscht in der Premier League auf elften Platz ab
Liverpool kassierte die achte Niederlage in den vergangenen elf Pflichtspielen und steckt damit tief in der Krise. Gegen Forest kassierte der Meister in der 33. Minute ein umstrittenes Gegentor durch Murillo, dessen Treffer zählte, obwohl sein Teamkollege Dan Ndoye im Abseits und direkt vor Liverpool-Keeper Alisson stand. Forest legte nach der Pause durch Treffer von Nicolo Savona in der 46. Minute und von Morgan Gibbs-White in der 78. Minute zum 3:0-Endstand nach. Die Schlussphase sahen sich viele Reds-Fans gar nicht mehr vor Ort an, sondern sie verließen das Stadion weit vor dem Abpfiff.
Mit einer ausgeglichenen Bilanz von sechs Siegen und sechs Niederlagen liegt Liverpool nur noch auf dem elften Tabellenplatz der Premier League.
- Getty Images Sport
Liverpools Virgil van Dijk: "Es ist eine sehr schwierige Situation"
Van Dijk war nach dem Spiel bedient und sagte den Journalisten: "Wir kassieren zu viele einfache Gegentore. Wir waren nicht gut in den Zweikämpfen, bei den Tacklings, beim Dagegenhalten, insgesamt zu überhastet. Es ist im Moment eine sehr schwierige Situation."
Er ergänzte: "Wir kommen da nicht einfach dadurch heraus, dass wir darüber reden. Wir brauchen viel harte Arbeit. Jeder im Team muss Verantwortung übernehmen. Wir müssen das jetzt verdauen und weitermachen."
Die Reds stehen nach elf Spieltagen schon bei 20 Gegentoren und sind damit von den meisterlichen Leistungen aus der Vorsaison weit entfernt. "Alle sind jetzt enttäuscht, aber so muss es ja auch sein. Die Gegentore, die wir kassiert haben, waren viel zu einfach. Wir alle müssen in den Spiegel schauen. Ich gebe nicht auf, wir werden weitermachen."
- AFP
Liverpools Defensivprobleme in Zahlen
Besonders nach Standardsituationen sind die Reds erstaunlich anfällig: Sie haben in der laufenden Premier-League-Saison nun bereits neun Gegentore nach ruhenden Bällen kassiert. Das ist der drittschlechteste Wert in der Liga.
Das Team von Virgil van Dijk muss in dieser Saison im Schnitt in der Premier League 1,81 Gegentore pro Spiel einstecken. Letzte Saison lag dieser Wert nach 41 Gegentoren in 38 Partien nur bei 1,08.
Die nächsten Spiele des FC Liverpool:
- 26.11.: PSV Eindhoven (H)
- 30.11.: West Ham (A)
- 03.12.: Sunderland (H)
- 06.12.: Leeds (A)
- 09.12.: Inter Mailand (A)