"Wir müssen in den Spiegel schauen": Liverpools Virgil van Dijk kritisiert sein Team nach nächster Niederlage

Van Dijk war nach dem Spiel bedient und sagte den Journalisten: "Wir kassieren zu viele einfache Gegentore. Wir waren nicht gut in den Zweikämpfen, bei den Tacklings, beim Dagegenhalten, insgesamt zu überhastet. Es ist im Moment eine sehr schwierige Situation."

Er ergänzte: "Wir kommen da nicht einfach dadurch heraus, dass wir darüber reden. Wir brauchen viel harte Arbeit. Jeder im Team muss Verantwortung übernehmen. Wir müssen das jetzt verdauen und weitermachen."

Die Reds stehen nach elf Spieltagen schon bei 20 Gegentoren und sind damit von den meisterlichen Leistungen aus der Vorsaison weit entfernt. "Alle sind jetzt enttäuscht, aber so muss es ja auch sein. Die Gegentore, die wir kassiert haben, waren viel zu einfach. Wir alle müssen in den Spiegel schauen. Ich gebe nicht auf, wir werden weitermachen."