Die beiden ehemaligen Premier-League-Spieler Gary Neville und Roy Keane haben in ihrer Funktion als Experten bei Sky Sports deutliche Kritik am schwachen Auftritt des FC Liverpool bei Manchester City geübt.
"Das ist wirklich besorgniserregend": Zwei Premier-League-Legenden üben vernichtende Kritik am blutleeren Auftritt des FC Liverpool
Keane: "Schreckliche" Leistung von Liverpool
"Manchmal merkt man einfach, wenn eine Mannschaft geschlagen werden will. Liverpool hat keine Kraft mehr in den Beinen. Sie kommen nicht mehr aus ihrer Deckung heraus. Das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Das ist seltsam", analysierte Neville die 0:3-Pleite der Reds am Sonntagnachmittag im Etihad Stadium. "Liverpool hat jeden Zweikampf verloren. Das ist wirklich besorgniserregend."
Ähnlich hart ins Gericht ging Keane, der der Mannschaft von Trainer Arne Slot eine "schreckliche" Leistung attestierte. Nicht einmal für den vom VAR einkassierten Ausgleichstreffer zum zwischenzeitlichen 1:1 könne sich Liverpool beschweren. "Andy Robertson muss schneller herauskommen. Er steht in einer Linie mit dem Ball. Nach den Regeln muss er da schneller reagieren", sagte der irische Ex-Nationalspieler.
Gegen die Skyblues waren die Reds bereits in der 29. Minute in Rückstand geraten. Der Ex-Dortmunder Erling Haaland traf per Kopf, nachdem er rund eine Viertelstunde zuvor die Chance zur Führung vom Elfmeterpunkt noch vergeben hatte. Wenige Augenblicke vor dem Halbzeitpfiff besorgte Nicolas Gonzalez das 2:0 für City, Doku sorgte in der 63. Minute für den Endstand.
Florian Wirtz bleibt erneut blass
Florian Wirtz stand wie schon unter der Woche in der Champions League gegen Real Madrid erneut in der Startelf, setzte allerdings keine entscheidenden Akzente. Nach 83 Minuten wurde der Nationalspieler vom Feld genommen und durch Federico Chiesa ersetzt.
Für Liverpool war es wettbewerbsübergreifend die siebte Saison-Niederlage. In den letzten zehn Begegnungen ging Slots Mannschaft lediglich dreimal als Sieger vom Platz, die Kritik von Außen wird von Woche zu Woche lauter.
Während man in der Champions League mit Tabellenplatz acht noch auf Kurs ist, sieht die Lage in der heimischen Premier League deutlich düsterer aus. Nach fünf Siegen in Folge zum Saisonstart rutschten die Reds durch das 0:3 gegen City auf den achten Tabellenplatz ab. Der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal beträgt bereits acht Zähler.
Premier League: Die Ergebnisse am Sonntag
- Aston Villa vs. AFC Bournemouth 4:0
- Crystal Palace vs. Brighton & Hove Albion 0:0
- FC Brentford vs. Newcastle United 3:1
- Nottingham Forest vs. Leeds United 3:1
- Manchester City vs. FC Liverpool 3:0