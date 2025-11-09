"Das ist wirklich besorgniserregend": Zwei Premier-League-Legenden üben vernichtende Kritik am blutleeren Auftritt des FC Liverpool

"Manchmal merkt man einfach, wenn eine Mannschaft geschlagen werden will. Liverpool hat keine Kraft mehr in den Beinen. Sie kommen nicht mehr aus ihrer Deckung heraus. Das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Das ist seltsam", analysierte Neville die 0:3-Pleite der Reds am Sonntagnachmittag im Etihad Stadium. "Liverpool hat jeden Zweikampf verloren. Das ist wirklich besorgniserregend."

Ähnlich hart ins Gericht ging Keane, der der Mannschaft von Trainer Arne Slot eine "schreckliche" Leistung attestierte. Nicht einmal für den vom VAR einkassierten Ausgleichstreffer zum zwischenzeitlichen 1:1 könne sich Liverpool beschweren. "Andy Robertson muss schneller herauskommen. Er steht in einer Linie mit dem Ball. Nach den Regeln muss er da schneller reagieren", sagte der irische Ex-Nationalspieler.

Gegen die Skyblues waren die Reds bereits in der 29. Minute in Rückstand geraten. Der Ex-Dortmunder Erling Haaland traf per Kopf, nachdem er rund eine Viertelstunde zuvor die Chance zur Führung vom Elfmeterpunkt noch vergeben hatte. Wenige Augenblicke vor dem Halbzeitpfiff besorgte Nicolas Gonzalez das 2:0 für City, Doku sorgte in der 63. Minute für den Endstand.