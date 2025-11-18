Xavi wendet sich gegen Joan Laporta! Klublegende bekundet vor der Wahl Unterstützung für Rivale des Barcelona-Präsidenten

Xavi stand zwischen 2021 und 2024 als Cheftrainer beim FC Barcelona an der Seitenlinie - damals hatte ihn Laporta als eine seiner ersten Amtshandlungen als Nachfolger des entlassenen Ronald Koeman installiert. Unter seiner Führung holte sich der katalanische Spitzenklub in seiner zweiten Saison den La-Liga-Titel, außerdem gewann man den spanischen Supercup.

Danach blieben die großen Erfolge allerdings weitestgehend aus. 2023/24 hatte Barca in allen Wettbewerben zu kämpfen, konnte keinen einzigen Titel mehr einfahren und trennte sich am Saisonende schließlich von Xavi. Dementsprechend litt auch das Verhältnis zu Laporta.

Font hatte in der Vergangenheit immer wieder die finanziell katastrophale Lage des FC Barcelona kritisiert und dafür unter anderem auch Laporta verantwortlich gemacht. "Der Jahresabschluss des letzten Jahres wies Verluste in Höhe von 90 Millionen Euro aus. Wir haben eine Neubewertung gefordert, weil es überbewertete Vermögenswerte gab, aber wir wurden ignoriert. Der diesjährige Jahresabschluss verschleiert weitere 80 Millionen Euro an Verlusten. Es mangelt an Transparenz", kritisierte der 53-Jährige seinen Kontrahenten.

Die Wahlen in Barcelona finden im kommenden Jahr zwischen dem 15. März und 15. Juni statt. Laporta hat bereits bestätigt, dass er sich zur Wiederwahl stellen wird.