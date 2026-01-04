"Wir haben zu viele Dinge verändert": Star vom FC Liverpool kritisiert die Personalplanung

Liverpool kaufte nach dem souveränen Titelgewinn in der Vorsaison mächtig ein und verpflichtete unter anderem Alexander Isak (145 Millionen Euro Ablöse), Florian Wirtz (125 Millionen Euro) und Hugo Ekitike (95 Millionen Euro). Bislang hat es Trainer Arne Slot nicht geschafft, sein Starensemble zu der Erfolgsmaschine zusammenzufügen, die vor einem Jahr über die Gegner niederwalzte.

Immerhin belegt Liverpool nach einer kleinen Erfolgsserie in den vergangenen Wochen wieder den vierten Tabellenplatz. "Es besteht aber kaum eine Chance, dass Liverpool den Titel verteidigt", sagte Mac Allister. "Ich hasse es, das zu sagen, aber es ist ziemlich deutlich. Arsenal spielt im Moment wirklich gut und Manchester City ist nah dran. Wir sind es nicht. Weder von den Leistungen noch von den Ergebnissen her. Ich sehe also nicht, dass wir wieder Meister werden."

Mac Allister, im zentralen Mittelfeld Stammspieler bei den Reds, machte keinen Hehl daraus, wie sehr ihm die aktuelle Lage gegen den Strich geht: "Es tut weh. Es sollte ein Moment sein, in dem wir die Premier League genießen, wir haben sie schließlich gewonnen. Wir sollten in einer viel besseren Situation sein." Seinen Fokus will der 27-Jährige vor allem auf die Champions League und den FA Cup richten, in diesen Wettbewerben hat Liverpool noch Titelchancen.

Am Sonntag könnte sich die Lage für den Champion in der Liga zumindest ein wenig verbessern: Liverpool tritt am Nachmittag beim FC Fulham an, kann Rang vier festigen und den Rückstand auf das Spitzentrio aus Arsenal, Aston Villa und City verkürzen. Außerdem sind Mac Allister und seine Mannschaftskameraden mittlerweile seit acht Pflichtspielen unbesiegt und können diese Serie ausbauen.