"Wir haben nicht von Anfang an alles reingeworfen": Julian Nagelsmann zeigt sich nach Deutschlands mühevollem Pflichtsieg in Luxemburg selbstkritisch

"Mich würde mal interessieren, wie viele Bälle wir heute zurückgespielt haben und wie viele nach vorne. Wir hatten in der ersten Halbzeit glaube ich nur einen tiefen Laufweg", kritisierte Nagelsmann nach Abpfiff bei RTL und unterstrich: "Wir haben super viele Rückpässe gespielt. Einmal haben wir mit einem Rückpass aus 70 Metern Oli Baumann angespielt."

Der Pflichtsieg sei "deutlich mühsamer als erhofft" zustande gekommen, gab Nagelsmann zu. "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht von Anfang an alles reingeworfen. Ab der 30. Minute wurde es dann besser."

Die überraschend forsch auftretenden Luxemburger hatten "drei oder vier große Chancen, wo sie eigentlich in Führung gehen müssen", analysierte Nagelsmann. "Wir haben das Spiel nicht beruhigt bekommen in der ersten Halbzeit. In der zweiten Hälfte war das schon deutlich besser."