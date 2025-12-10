"Wir haben alle mal den Kopf verloren": Liverpool-Legende Steven Gerrard hat Verständnis für Mohamed Salahs Interview

Gerrard sagte bei TNT Sports über Salah: "Er ist offensichtlich sehr wütend, dass er nicht spielt, was ich respektiere. Aber er steht dem Team zur Verfügung, was ich ebenfalls respektiere. Die paar Worte darüber, dass er vor den Bus geworfen wurde, sind falsch. Er muss sich dann irgendwann davon ein wenig distanzieren. Er muss das mit dem Trainer klären."

Außerdem forderte Gerrard den Kapitän auf, zu vermitteln: "Virgil van Dijk muss sagen 'Wie können wir das regeln?‘ Ich habe das alles auch mitgemacht und miterlebt. Ich habe es mit Luis Suarez erlebt, als der sich mit Brendan Rodgers überworfen hat. Ich habe das selbst auch gemacht: Ich habe sowas wie die Salah-Erklärung in 30 Sekunden nach einem Spiel gegen Manchester United abgegeben, als ich vom Platz gestellt worden war. Niemand ist perfekt", ergänzte er.

"Wir alle haben mal den Kopf verloren. Wir alle haben schon mal emotionale Dinge getan. Und ich weiß, dass Mo, wenn sich alles beruhigt hat, sagen wird 'Ich hätte das nicht sagen sollen. Ich war ein bisschen emotional, ich war ein bisschen vorschnell.' Am Ende braucht der FC Liverpool Mo Salah, dass er wieder gut spielt und wieder Tore schießt, denn er ist der beste Spieler, der beste Torschütze des Teams und er wird ihnen helfen, da wieder herauszukommen", sagte Gerrard.