Liverpool-Legende Steven Gerrard hat gewisses Verständnis für das emotionale Interview von Reds-Superstar Mohamed Salah geäußert, der sich nach dem Liga-Spiel gegen Leeds über seinen Platz auf der Bank beschwert hatte. Liverpool-Trainer hatte den Ägypter zuletzt dreimal in Folge nicht von Anfang an gebracht - und ihn nach dem Interview für das Champions-League-Auswärtsspiel bei Inter Mailand ganz aus dem Kader gestrichen.
"Wir haben alle mal den Kopf verloren": Liverpool-Legende Steven Gerrard hat Verständnis für Mohamed Salahs Interview
- Getty Images Sport
Jamie Carragher geht erneut auf Mohamed Salah los
Das Salah-Interview schlug hohe Wellen. TV-Analyst Jamie Carragher, Klub-Legende der Reds und einer der härtesten Salah-Kritiker, regte sich über die Äußerungen des Torschützenkönigs mächtig auf und bezeichnete das Verhalten Salahs als "Schande". Gerrard schlug nun aber deutlich ruhigere und versöhnlichere Töne an.
- AFP
Gerrard gibt sein Urteil zu Salah ab
Gerrard sagte bei TNT Sports über Salah: "Er ist offensichtlich sehr wütend, dass er nicht spielt, was ich respektiere. Aber er steht dem Team zur Verfügung, was ich ebenfalls respektiere. Die paar Worte darüber, dass er vor den Bus geworfen wurde, sind falsch. Er muss sich dann irgendwann davon ein wenig distanzieren. Er muss das mit dem Trainer klären."
Außerdem forderte Gerrard den Kapitän auf, zu vermitteln: "Virgil van Dijk muss sagen 'Wie können wir das regeln?‘ Ich habe das alles auch mitgemacht und miterlebt. Ich habe es mit Luis Suarez erlebt, als der sich mit Brendan Rodgers überworfen hat. Ich habe das selbst auch gemacht: Ich habe sowas wie die Salah-Erklärung in 30 Sekunden nach einem Spiel gegen Manchester United abgegeben, als ich vom Platz gestellt worden war. Niemand ist perfekt", ergänzte er.
"Wir alle haben mal den Kopf verloren. Wir alle haben schon mal emotionale Dinge getan. Und ich weiß, dass Mo, wenn sich alles beruhigt hat, sagen wird 'Ich hätte das nicht sagen sollen. Ich war ein bisschen emotional, ich war ein bisschen vorschnell.' Am Ende braucht der FC Liverpool Mo Salah, dass er wieder gut spielt und wieder Tore schießt, denn er ist der beste Spieler, der beste Torschütze des Teams und er wird ihnen helfen, da wieder herauszukommen", sagte Gerrard.
- Getty Images Sport
Wie geht es weiter für Mohamed Salah und den FC Liverpool?
Wie es für Salah in Liverpool weitergeht, ist noch unklar. Berichten zufolge sind Vereine aus der Saudi Pro League bereit, ihn im Januar-Transferfenster zu verpflichten. Liverpool-Trainer Arne Slot hat noch nicht verraten, ob der Flügelspieler am Samstag gegen Brighton in Anfield zum Einsatz kommen wird. Salah wird danach zur ägyptischen Nationalmannschaft reisen, um am Afrika-Cup teilzunehmen. Sollte es Ägypten bis ins Finale schaffen, wird er frühestens am 19. Januar zurückkehren können.
Die Leistungsdaten von Mohamed Salah in der Saison 2025/26:
- Spiele: 19
- Spielminuten: 1524
- Tore: 5
- Assists: 3