Jürgen Klopp hat "vor wenigen Monaten" in einem nun erschienenen Porträt der BBC über den Charakter von Mohamed Salah gesprochen und dabei mit einer Aussage fast schon prophetisch die nun eskalierte Situation unter seinem Nachfolger Arne Slot beim FC Liverpool vorhergesagt.
"Er ist nicht leicht zu händeln!" Böse Vorahnung von Jürgen Klopp bei Mohamed Salah enthüllt
Klopp über Salah: "Dann bekommst du ein Problem"
"Ich würde nicht sagen, dass er einfach zu händeln ist. Aber schwer ist es auch nicht", sagte Klopp über Salah: "Du bekommst nur ein Problem mit ihm, wenn er nicht spielt oder du ihn auswechselst." Genau aus erstgenanntem Grund hatte Salah jüngst die Flucht nach vorne angetreten und in "einem der explosivsten Interviews der Premier-League-Ära" (BBC) über sein zerrüttetes Verhältnis zu Slot gesprochen.
"Es fühlt sich an, als hätte der Klub mich unter den Bus geworfen", sagte er, nachdem er im Zuge der sich verschärfenden Krise der Reds dreimal in der Premier League in Folge zunächst nur auf der Bank gesessen hatte und zweimal gar nicht zum Einsatz gekommen war. Aufgrund des brisanten Interviews wurde er für das Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand (1:0) aus dem Kader gestrichen, durfte tags zuvor aber noch mit der Mannschaft trainieren.
- (C)Getty Images
Salah bei Liverpool: "Einer der besten Spieler aller Zeiten!"
Warum man mit Salah ein Problem bekomme, wenn dieser nicht spielt, sieht Klopp im ungebrochenen Ehrgeiz des Ägypters begründet, sich ständig verbessern zu wollen. "Mo hat schon früh begriffen, dass er mehr machen muss, als die anderen", sagte der heutige Global Head of Soccer der Red Bull Group: "Nach jeder Sommerpause kam er zurück und hatte sich irgendeine neue Fähigkeit angeeignet, so als hätte er im Sommer nichts anderes gemacht, als genau das zu üben."
Er und Salah hätten sich über die Jahre gegenseitig immer weiter "gepusht" und damit nie aufgehört: "Dieser Moment, als wir gemeinsam die Premier-League-Trophäe hochhielten, wird uns für immer verbinden. Er wird als einer der besten Spieler aller Zeiten in die Geschichte eingehen."
Wie lange er nach dem aufsehenerregenden Interview noch in Diensten der Reds tätig sein wird, ist indes fraglich. Zahlreiche ehemalige Liverpool-Spieler kritisieren den 33-Jährigen nun scharf, werfen ihm Egoismus vor und raten Slot und die Liverpool-Bosse sogar dazu, sich zeitnah von der Klubikone zu trennen.
- Getty Images Sport
Salah-Versöhnung mit Slot: "Sieht der Spieler selbst ein, dass er einen Fehler gemacht hat?"
In einem Interview mit Amazon Prime nach dem glücklichen 1:0-Sieg über Inter durch einen zweifelhaften Elfmeter kurz vor Schluss ließ sich Slot zunächst nicht in die Karten schauen, wie weiter mit Salah verfahren werden soll. Ein klärendes Gespräch hat es aber offenbar noch nicht zwischen den beiden gegeben - und wird von Slot wohl auch nicht initiiert, wie er auch Nachfrage von Experte Clarence Seedorf durchblicken ließ.
"Du hast gesagt, dass jeder Fehler im Leben macht. Aber sieht der Spieler selbst ein, dass er einen Fehler gemacht hat? Und sollte die Initiative (für ein Gespräch, Anm. d. Red.) vom Spieler kommen oder von mir?", fragte Slot, der sich jedoch der Brisanz der Situation bewusst sei: "Das berührt die Spieler natürlich auch, weil er so einen großen Einfluss auf den Klub und die Spieler hat."
Salah, der nach langem Hin und Her erst im April für zwei Jahre an der Anfield Road verlängert hatte, könnte also tatsächlich schon sein letztes Spiel für die Reds absolviert haben. Denn nach wie vor offen ist, ob der Ägypter am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen Brighton & Hove ins Aufgebot zurückkehrt. Nach der Partie ist für Salah zumindest das Spieljahr in Liverpool beendet, denn dann reist er mit Ägypten zum Afrika Cup nach Marokko, wo die von ihm angeführte Mannschaft zum Auftakt am 22. Dezember gegen Simbabwe ran muss.
Mohamed Salah beim FC Liverpool: Leistungsdaten und Statistiken
- Premier League: 301 Spiele, 188 Tore, 89 Torvorlagen
- Champions League: 78 Spiele, 45 Tore, 19 Torvorlagen
- FA Cup: 12 Spiele, 6 Tore, 1 Torvorlage
- Carabao Cup: 11 Spiele, 4 Tore, 1 Torvorlage