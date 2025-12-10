"Er ist nicht leicht zu händeln!" Böse Vorahnung von Jürgen Klopp bei Mohamed Salah enthüllt

In einem Interview mit Amazon Prime nach dem glücklichen 1:0-Sieg über Inter durch einen zweifelhaften Elfmeter kurz vor Schluss ließ sich Slot zunächst nicht in die Karten schauen, wie weiter mit Salah verfahren werden soll. Ein klärendes Gespräch hat es aber offenbar noch nicht zwischen den beiden gegeben - und wird von Slot wohl auch nicht initiiert, wie er auch Nachfrage von Experte Clarence Seedorf durchblicken ließ.

"Du hast gesagt, dass jeder Fehler im Leben macht. Aber sieht der Spieler selbst ein, dass er einen Fehler gemacht hat? Und sollte die Initiative (für ein Gespräch, Anm. d. Red.) vom Spieler kommen oder von mir?", fragte Slot, der sich jedoch der Brisanz der Situation bewusst sei: "Das berührt die Spieler natürlich auch, weil er so einen großen Einfluss auf den Klub und die Spieler hat."

Salah, der nach langem Hin und Her erst im April für zwei Jahre an der Anfield Road verlängert hatte, könnte also tatsächlich schon sein letztes Spiel für die Reds absolviert haben. Denn nach wie vor offen ist, ob der Ägypter am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen Brighton & Hove ins Aufgebot zurückkehrt. Nach der Partie ist für Salah zumindest das Spieljahr in Liverpool beendet, denn dann reist er mit Ägypten zum Afrika Cup nach Marokko, wo die von ihm angeführte Mannschaft zum Auftakt am 22. Dezember gegen Simbabwe ran muss.