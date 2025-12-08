"Um maximalen Schaden anzurichten": Liverpool-Legende erhebt schere Vorwürfe gegen Mohamed Salah

Außerdem warf Carragher dem Liverpool-Star ein abgekatertes Spiel vor. "Ich fand es eine Schande, was er nach dem Spiel getan hat", sagte er und betonte: "Einige Leute haben es als emotionalen Ausbruch dargestellt, aber ich glaube nicht, dass es das war." Carragher ergänzte: "Immer wenn Mo Salah in der Mixed Zone Halt macht, was er in acht Jahren bei Liverpool viermal getan hat, ist das mit ihm und seinem Agenten abgesprochen, um maximalen Schaden anzurichten und seine eigene Position zu stärken."

Carragher mutmaßt, dass Salah genau auf diesen Augenblick gewartet hätte, um sich in den Vordergrund zu stellen. "Er hat sich dieses Wochenende dafür entschieden, dies zu tun, und er hat, glaube ich, auf ein schlechtes Ergebnis für Liverpool gewartet. (...) Man sieht das Last-Minute-Tor, die Liverpool-Fans, den Trainer, alle, die mit dem Verein zu tun haben, fühlen sich im Moment wie am Boden zerstört, und er hat diesen Zeitpunkt gewählt, um den Trainer anzugreifen und vielleicht zu versuchen, ihn entlassen zu lassen."

Trotz der schweren Anschuldigungen und Frustration über die Situation rund um Salah möchte Carragher allerdings nicht, dass dessen Zeit so endet. "Ob er wieder für Liverpool spielen wird, weiß ich nicht. Ich hoffe es, denn er ist einer der besten Spieler, die wir je hatten. Aber wenn er so weitermacht und solche Aussagen macht, wenn er nicht spielt, wer weiß?"