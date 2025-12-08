Mohamed Salah hatte eine Vorahnung - und sollte recht behalten: Vereinslegende Jamie Carragher hat auf die brisanten Aussagen des Angreifers vom FC Liverpool reagiert. Dabei wählte er gewohnt klare Worte.
"Um maximalen Schaden anzurichten": Liverpool-Legende erhebt schere Vorwürfe gegen Mohamed Salah
Salah wusste schon, was ihm blüht
Der Ägypter hatte Carragher in seinem denkwürdigen Interview namentlich erwähnt, in welchem er den Unmut über seine derzeitige Reservistenrolle äußerte und gegen Trainer Arne Slot austeilte. Salah prophezeite, der TV-Experte werde "wieder auf mich losgehen, und das ist in Ordnung".
Der frühere Verteidiger nimmt bekanntlich kein Blatt in den Mund, vor allem wenn es um seine Reds geht. Dies bekam zuletzt auch Salah zu spüren. Auch wenn er dies aufgrund von dessen herausragenden Leistungen für Liverpool nur ungern machen würde, behauptete er vergangene Woche, die Beine des Offensivspielers sowie von Kapitän Virgil van Dijk würden "nicht mehr mitmachen".
In der Sendung "Monday Night Football" von Sky verteidigte Carragher nun seine Kritik am drittbesten Torschützen der LFC-Geschichte (250 Treffer): "Ich werde Salah angreifen, wenn er versucht, meinen Verein unter den Bus zu werfen." Damit griff der 47-Jährige jene Worte auf, die Salah seinem langjährigen Argebeitgeber gegenüber der Presse vorgeworfen hatte.
Salah-Interview für Carragher "eine Schande"
Außerdem warf Carragher dem Liverpool-Star ein abgekatertes Spiel vor. "Ich fand es eine Schande, was er nach dem Spiel getan hat", sagte er und betonte: "Einige Leute haben es als emotionalen Ausbruch dargestellt, aber ich glaube nicht, dass es das war." Carragher ergänzte: "Immer wenn Mo Salah in der Mixed Zone Halt macht, was er in acht Jahren bei Liverpool viermal getan hat, ist das mit ihm und seinem Agenten abgesprochen, um maximalen Schaden anzurichten und seine eigene Position zu stärken."
Carragher mutmaßt, dass Salah genau auf diesen Augenblick gewartet hätte, um sich in den Vordergrund zu stellen. "Er hat sich dieses Wochenende dafür entschieden, dies zu tun, und er hat, glaube ich, auf ein schlechtes Ergebnis für Liverpool gewartet. (...) Man sieht das Last-Minute-Tor, die Liverpool-Fans, den Trainer, alle, die mit dem Verein zu tun haben, fühlen sich im Moment wie am Boden zerstört, und er hat diesen Zeitpunkt gewählt, um den Trainer anzugreifen und vielleicht zu versuchen, ihn entlassen zu lassen."
Trotz der schweren Anschuldigungen und Frustration über die Situation rund um Salah möchte Carragher allerdings nicht, dass dessen Zeit so endet. "Ob er wieder für Liverpool spielen wird, weiß ich nicht. Ich hoffe es, denn er ist einer der besten Spieler, die wir je hatten. Aber wenn er so weitermacht und solche Aussagen macht, wenn er nicht spielt, wer weiß?"
Flüchtet Salah nach Saudi-Arabien?
Salah hatte bei seiner Tirade angedeutet, dass das 3:3 gegen Leeds United am Samstag sein letzter Auftritt im Anfield gewesen sein könnte. Eine erste Strafe erhielt er bereits - für die Partie in der Champions League gegen Inter Mailand strich ihn Slot aus dem Kader, wählte bei seinem Statement am Montag aber verhältnismäßig sanfte Worte. "Der Verein hat die richtige Entscheidung getroffen", sagte Carragher dahingehend.
Während Salah zunächst für Ägypten beim Afrika Cup weilt (21. Dezember bis 18. Januar), ließ Slot offen, ob dieser noch einmal das Liverpool-Trikot tragen wird. "Ich habe keine Ahnung. Ich kann diese Frage zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten, sagte er und kündigte an, die Situation nach dem Inter-Spiel noch einmal anzusehen. Er sei aber "fest davon überzeugt, dass es für einen Spieler immer eine Möglichkeit gibt, zurückzukehren".
Derweil halten sich hartnäckige Gerüchte über einen potenziellen Wechsel von Salah nach Saudi-Arabien. Auch die MLS gilt als mögliches Transferziel. Dabei hatte der Linksfuß seinen Vertrag nach langem Gehaltspoker erst im April dieses Jahres bis 2027 verlängert.
Mohamed Salahs Zahlen beim FC Liverpool:
- Spiele: 420
- Tore: 250
- Assists: 116
- Titel: 9