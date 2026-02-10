Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat seine ersten Eindrücke von Bara Sapoko Ndiaye in Worte gefasst und sich mit dem Mittelfeldspieler, der überraschend im Winter zum FCB kam, zufrieden gezeigt. Anfang Januar hatten die Münchner die Leihe des 18-Jährigen von den Gambinos Stars Africa verkündet. Die Zusammenarbeit ist bis zum Saisonende befristet.
"Wir freuen uns": FC Bayerns Coach Vincent Kompany zieht bei Überraschungs-Transfer Zwischenbilanz
- IMAGO / Philippe Ruiz
Kompany über Sapoko Ndiaye: "Es läuft gut für ihn"
Während der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig nannte Kompany die Qualitäten von Sapoko Ndiaye: "Geschwindigkeit", war das Erste, das dem Coach einfiel. "Ein junges Talent, das nicht bei unserer Amateur-Mannschaft spielen darf", ergänzte er mit Blick auf die Regularien, die einen Einsatz im Regionalliga-Team verhindern.
"Wir freuen uns auf seine Persönlichkeit. Er hat gezeigt, dass er zu den Talenten gehört, die wir im Bayern-Nachwuchs haben. Es läuft gut für ihn", bilanzierte Kompany.
- IMAGO / osnapix
Eberl würde sich über Durchbruch bei Bayern "immens freuen"
Bayern-Sportvorstand Max Eberl hob die Arbeit der "Red & Gold Academy" hervor, in der die Münchner in Zusammenarbeit mit dem Los Angeles FC bei einigen Klubs weltweit Talente fördern wollen. "Bara ist jetzt der Erste, der wirklich oben ankommt", sagte er. Für die zweite Saisonhälfte ist der Teenager nun nach München ausgeliehen, um sich an den europäischen Fußball und die Umstände fernab seiner Heimat zu gewöhnen. "Er hat noch nie richtigen Fußball in einer Liga gespielt", verdeutlichte Eberl, dass es für den 18-Jährigen eine große Umstellung seit dem Wechsel nach München ist.
"Nach dem halben Jahr werden wir entscheiden, was der nächste, beste Schritt ist. Schafft er es sogar bei Bayern München? Darüber würden wir uns immens freuen", bekannte Eberl.
Die Vereine von "Red & Gold Football":
- FC Bayern München (Deutschland)
- Los Angeles FC (USA)
- Racing Club de Montevideo (Uruguay)
- Gambinos Stars Africa (Gambia)
- Jeju SK (Südkorea)
- SD Aucas (Ecuador)