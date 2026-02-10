"Wir freuen uns": FC Bayerns Coach Vincent Kompany zieht bei Überraschungs-Transfer Zwischenbilanz

Während der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig nannte Kompany die Qualitäten von Sapoko Ndiaye: "Geschwindigkeit", war das Erste, das dem Coach einfiel. "Ein junges Talent, das nicht bei unserer Amateur-Mannschaft spielen darf", ergänzte er mit Blick auf die Regularien, die einen Einsatz im Regionalliga-Team verhindern.

"Wir freuen uns auf seine Persönlichkeit. Er hat gezeigt, dass er zu den Talenten gehört, die wir im Bayern-Nachwuchs haben. Es läuft gut für ihn", bilanzierte Kompany.