Folgenschwerer Transfer-Fehler? Neuzugang des FC Bayern darf offenbar gar nicht spielen

Bei Ndiayes Ex-Klub handelt es sich um eine Akademie im westafrikanischen Land Gambia, die vom langjährigen Fürth-Präsidenten Helmut Hack gegründet wurde. Sie gehört zum Joint Venture Red&Gold Football, das der FC Bayern gemeinsam mit dem MLS-Klub Los Angeles FC betreibt. Weitere Mitglieder des Netzwerks sind der ecuadorianische Erstligist SD Aucas, der südkoreanische Erstligist Jeju SK FC und der uruguayische Erstligist Racing Club de Montevideo.

Langfristiges Ziel von Red&Gold Football ist es, Talente aus den jeweiligen Ländern für die Profimannschaften des FC Bayern und des LAFC auszubilden. Begleitet wird der Netzwerk-Ausbau von regelmäßigen Protesten der aktiven Fanszene des FC Bayern, die sich klar gegen jegliche Art von Multi-Club-Ownership ausspricht. Zuletzt kursierte das Gerücht, wonach der FC Bayern auch das 17-jährige Innenverteidiger-Talent Virgilio Olaya von Aucas verpflichten wolle.

Außerhalb des Konstrukts Red&Gold Football unterhält der FC Bayern zudem Kooperationen mit dem Drittligisten SSV Ulm und dem Regionalligisten SpVgg Unterhaching. Womöglich ergibt sich hierdurch auch eine Möglichkeit für Einsätze Ndiayes.

Dieser durfte sich bereits im Sommer als Testspieler bei den Grasshoppers Zürich, an denen Bayern-Partner Los Angeles FC Mehrheitsaktionär ist, beweisen und kam im August sogar bei einem Freundschaftsspiel gegen den FC Bayern zum Einsatz. Nun darf er immerhin mit den Profis des Rekordmeisters trainieren, aktuell laboriert er nach Angaben des Klubs aber noch an einer "kleinen Blessur" und wird deshalb "erst nach dem Trainingsauftakt ins Mannschaftstraining der Profis einsteigen".