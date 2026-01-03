Der 18-jährige Offensivspieler kommt per Leihe bis zum kommenden Sommer. Der Pressemitteilung zufolge leidet Ndiaye aktuell noch an einer "kleinen Blessur" und wird deshalb "erst nach dem Trainingsauftakt ins Mannschaftstraining der Profis einsteigen". Am Samstag beendete der FC Bayern mit Leistungstests die Winterpause, am Sonntag steigt das erste Mannschaftstraining.
Neuzugang für die Offensive! FC Bayern schlägt auf dem Winter-Transfermarkt zu
Bei Ndiayes Ex-Klub handelt es sich um eine Akademie im westafrikanischen Land Gambia, die vom langjährigen Fürth-Präsidenten Helmut Hack gegründet wurde. Sie gehört zum Joint Venture Red&Gold Football, das der FC Bayern gemeinsam mit dem MLS-Klub Los Angeles FC betreibt. Weitere Mitglieder des Netzwerks sind der ecuadorianische Erstligist SD Aucas, der südkoreanische Erstligist Jeju SK FC und der uruguayische Erstligist Racing Club de Montevideo.
Langfristiges Ziel von Red&Gold Football ist es, Talente aus den jeweiligen Ländern für die Profimannschaften des FC Bayern und des LAFC auszubilden. Begleitet wird der Netzwerk-Ausbau von regelmäßigen Protesten der aktiven Fanszene des FC Bayern, die sich klar gegen jegliche Art von Multi-Club-Ownership ausspricht. Zuletzt kursierten Gerüchte, wonach der FC Bayern auch das 17-jährige Innenverteidiger-Talent Virgilio Olaya von Aucas verpflichten wolle.
Ndiaye spielte im Sommer in einem Testpiel gegen den FC Bayern
Außerhalb des Konstrukts Red&Gold Football unterhält der FC Bayern zudem Kooperationen mit dem Drittligisten SSV Ulm und dem Regionalligisten SpVgg Unterhaching. Der LAFC ist zudem bei zwei Traditionsklubs im deutschsprachigen Raum beteiligt: als strategischer Partner beim österreichischen Drittligisten Wacker Innsbruck und als Mehrheitsaktionär beim Schweizer Erstligisten Grasshoppers Zürich. Wohl um den UEFA-Regularien zur Bekämpfung von Multi-Club-Ownership nicht in die Quere zu kommen, sind diese Partnerschaften aber losgelöst von Red&Gold.
Neuzugang Ndiaye durfte sich im Sommer bereits als Testspieler bei den Grasshoppers beweisen und kam im August sogar bei einem Freundschaftsspiel gegen den FC Bayern zum Einsatz. "Er hat viele Stärken, ist flink, hat gute Lösungen im engen Raum und eine sehr gute Geschwindigkeit", sagte Grasshoppers-Trainer Gerald Scheiblehner damals. "Ein sehr junger Spieler auf sehr hohem Niveau, der bei uns mittrainiert, um den Fußball in Europa kennenzulernen."
Die ersten Spiele des FC Bayern nach der Winterpause
- Sonntag, 11. Januar: FC Bayern - VfL Wolfsburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 14. Januar: 1. FC Köln - FC Bayern (Bundesliga)
- Samstag, 17. Januar: RB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga)