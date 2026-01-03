Neuzugang für die Offensive! FC Bayern schlägt auf dem Winter-Transfermarkt zu

Bei Ndiayes Ex-Klub handelt es sich um eine Akademie im westafrikanischen Land Gambia, die vom langjährigen Fürth-Präsidenten Helmut Hack gegründet wurde. Sie gehört zum Joint Venture Red&Gold Football, das der FC Bayern gemeinsam mit dem MLS-Klub Los Angeles FC betreibt. Weitere Mitglieder des Netzwerks sind der ecuadorianische Erstligist SD Aucas, der südkoreanische Erstligist Jeju SK FC und der uruguayische Erstligist Racing Club de Montevideo.

Langfristiges Ziel von Red&Gold Football ist es, Talente aus den jeweiligen Ländern für die Profimannschaften des FC Bayern und des LAFC auszubilden. Begleitet wird der Netzwerk-Ausbau von regelmäßigen Protesten der aktiven Fanszene des FC Bayern, die sich klar gegen jegliche Art von Multi-Club-Ownership ausspricht. Zuletzt kursierten Gerüchte, wonach der FC Bayern auch das 17-jährige Innenverteidiger-Talent Virgilio Olaya von Aucas verpflichten wolle.