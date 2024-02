Win-Win-Situation! Der FC Chelsea sollte Bayern-Trainer Thomas Tuchel zurückholen

Thomas Tuchel verlässt die Bayern im Sommer. Viele mögliche neue Klubs werden gehandelt. Wie wäre es mit einer Rückkehr an die Stamford Bridge?

"Ich bin am Boden zerstört, dass meine Zeit bei Chelsea zu Ende gegangen ist. Dies ist ein Verein, in dem ich mich sowohl beruflich als auch persönlich zu Hause gefühlt habe. Ich fühle mich geehrt, ein Teil der Geschichte dieses Vereins gewesen zu sein, und was auch immer die Zukunft für mich bereithält, die Erinnerungen an die letzten 18 Monate werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben."

Das waren die Worte Thomas Tuchels, nachdem man ihm nach nur wenigen Spielen der Saison 2022/23 den Stuhl vor die Tür gestellt hatte. Der Mann, dem man das Potenzial attestiert hatte, bei Chelsea eine Ära zu prägen, wie es Sir Alex Ferguson (Manchester United), Arsène Wenger (FC Arsenal) und Jürgen Klopp (FC Liverpool) in ihren Vereinen taten, war nach dem ersten Zwist mit seinen neuen Chefs entlassen worden.

Aber durch eine Laune des Schicksals - oder eine Laune des Trainerkarussells - könnte sich Chelsea in diesem Sommer auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer wiederfinden, während Tuchel auf der Suche nach einem neuen Job ist. Mauricio Pochettino ist bei den Blues angezählt und Klubchef Todd Boehly winkt die Chance, die bisher schlechteste Entscheidung seiner Amtszeit zu korrigieren.