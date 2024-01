Wie teuer sind Tickets für den Super Bowl? Preise und Kosten für Karten beim NFL Finale 2024

Einmal beim Super Bowl live dabei sein - davon träumt wohl jeder Football-Fan. Wie teuer sind die Tickets in diesem Jahr?

Am 11. Februar ist es so weit: Der 58. Super Bowl steht an. Das große Finale der NFL-Saison findet diesmal in Paradise, einer Vorstadt von Las Vegas, im US-Bundesstaat Nevada statt. Dort treffen die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers im Allegiant Stadium aufeinander.

Viele American-Football-Fans träumen davon, einmal live vor Ort das große Finale zu schauen. Dazu muss man natürlich erst einmal den Flug über den Atlantik und die Unterkunft vor Ort buchen. Und man muss das Glück haben, an Karten für das Mega-Event zu kommen.

Wie teuer sind die Tickets - im offiziellen Verkauf und auch aktuell im Weiterverkauf? Was muss man zahlen, um im Allegiant Stadium mit dabei zu sein, wenn die beiden besten Teams der Playoffs um die Vince Lombardi Trophy kämpfen? Wir klären das für Euch!