"Eine Verletzung, die nur einmal alle zehn Jahre vorkommt": Riccardo Calafiori stand vor einem Scherbenhaufen und wurde trotzdem zum EM-Überflieger

Knapp sechs Jahre nach einer Horror-Verletzung avancierte Calafiori zu einem der Shootingstars der EM 2024 - und wechselt nun wohl zu Arsenal.

Riccardo Calafiori war 16 Jahre alt, hatte gerade erst seinen ersten Profivertrag bei der Roma unterschrieben - und plötzlich sagte man ihm, dass seine Karriere bereits vorbei sein könnte. Bei einem UEFA-Youth-League-Spiel gegen Viktoria Pilsen war sein rechtes Knie so stark angeschwollen, dass es dreimal so groß war wie das linke, nachdem Pilsens Vaclav Svoboda zu einem schockierenden Tackling gegen ihn angesetzt hatte.

Einige der Spezialisten, die die Verletzung begutachteten, konnten nicht glauben, was sie gesehen hatten: Alle Bänder waren gerissen, ebenso wie der Meniskus und die Gelenkkapsel. "So etwas passiert normalerweise nur beim Motocross, nicht beim Fußball", sagte ein Mediziner dem Corriere dello Sport. "Das ist eine Verletzung, die nur einmal alle zehn Jahre vorkommt."

Im Nachhinein sagte Calafiori, er habe wahrscheinlich Glück gehabt, dass es passiert ist, als er noch so jung war, weil er den Ernst der Lage damals noch nicht ganz begriffen hat. Aber das macht seine starke Reaktion auf einen so schweren Rückschlag nicht weniger bemerkenswert.

"Es ist an der Zeit, wirklich alles aus mir herauszuholen, was ich in mir habe", schrieb er auf Instagram nur einen Tag, nachdem seine ganze Welt auf den Kopf gestellt worden war. "Dieses Mal gibt es kein entscheidendes Match, kein Finale zu gewinnen ... Vor mir liegt die wichtigste Schlacht meines Lebens und ich kann auf keinen Fall klein beigeben. Es ist an der Zeit, den Jungen, den manchmal kleinen Jungen, der ich bis jetzt war, beiseite zu legen und ein MANN zu werden."

Calafiori weiter: "Eine schwere Knieverletzung wird mich für eine lange Zeit außer Gefecht setzen und mich vom Spielfeld fernhalten, aber der Wunsch, stärker als zuvor zurückzukommen, wird jeden Tag größer. Zum x-ten Mal stehe ich vor einer sehr schwierigen Herausforderung, aber wie immer werde ich gewinnen!!!"