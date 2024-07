Vier Sterne auf dem Trikot: Wie oft war Deutschland schon Europameister?

Deutschland will bei der Heim-EM 2024 den Titel holen. Wie oft war das DFB-Team bisher schon Europameister?

Wer genau hinschaut, der sieht, dass Deutschland bei der EM 2024 im eigenen Land mit vier Sternen auf dem Trikot spielt.

Bedeutet das eigentlich, dass Deutschland bisher schon viermal Europameister war? Oder stehen die Sterne auch bei der EM für etwas Anderes?

Ja, sie stehen für etwas Anderes, so viel sei schon verraten. Denn Deutschland hat noch keine vier EM-Titel geholt. Stattdessen stehen die Sterne für die vier WM-Trophäen, die das DFB-Team in seiner Historie gewinnen konnte (1954, 1974, 1990 und 2014). Auch bei der EM zeigen die Sterne auf den Trikots also die WM-Titel an.

Damit wäre das geklärt. Aber wie oft war Deutschland denn dann bisher Europameister?