Kylian Mbappé hat erneut einen Elfmeter verschossen. Anschließend erklärte er sich, doch die Presse schlug mal wieder auf ihn ein.

Nach der 1:2-Niederlage gegen Athletic Bilbao in der spanischen Liga von Real Madrid steht Kylian Mbappé mal wieder mächtig in der Kritik. Der Superstar suchte anschließend nach einer Erklärung, während die heimische Presse kein gutes Haar an ihm ließ.