Real patzt im Baskenland. Einmal mehr erlebt Kylian Mbappe einen unglücklichen Abend.

Die Abwehr patzt - und Superstar Kylian Mbappe vergibt erneut vom Punkt: Meister Real Madrid hat bei der Jagd auf Hansi Flicks FC Barcelona einen herben Rückschlag einstecken müssen. Nach drei Ligasiegen in Folge verlor der Champions-League-Gewinner vor allem aufgrund eigener Aussetzer am Mittwochabend mit 1:2 (0:0) in einer hitzigen Partie bei Athletic Bilbao.