Transfer auf der Zielgeraden? Abschied von Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona steht offenbar trotz Knie-Verletzung unmittelbar bevor

Demnach stelle die Verletzung ter Stegens kein Problem für den äußerst interessierten FC Girona dar, der nach wie vor erpicht darauf sein soll, den deutschen Torhüter für die anstehende Rückrunde unter Vertrag zu nehmen. Die Katalanen und Girona sind sich laut der spanischen Zeitung längst einig, Girona müsste nur einen kleinen Teil des Gehalts übernehmen.

Am Rande des Supercopa-Halbfinals gegen Athletic Bilbao hatte Barca-Sportdirektor Deco ohnehin Entwarnung gegeben und erklärt, dass die Abreise des 33-Jährigen aus Saudi-Arabien eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen sei: "Er hatte ein ungutes Gefühl im Knie, aber es geht ihm gut. Wir sind froh, dass es nichts Ernstes ist."

Beim abstiegsbedrohten LaLiga-Klub würde ter Stegen aller Voraussicht nach direkt einen Stammplatz einnehmen und könnte so die wichtige Einsatzzeit sammeln, um auf den Zug für die WM im kommenden Sommer aufzuspringen.