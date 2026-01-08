Nach Informationen der spanischen Zeitung Mundo Deportivo schreiten die Gespräche über einen Vereinswechsel im laufenden Transferfenster offenbar weiter voran.
Transfer auf der Zielgeraden? Abschied von Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona steht offenbar trotz Knie-Verletzung unmittelbar bevor
Girona will ter Stegen unbedingt unter Vertrag nehmen
Demnach stelle die Verletzung ter Stegens kein Problem für den äußerst interessierten FC Girona dar, der nach wie vor erpicht darauf sein soll, den deutschen Torhüter für die anstehende Rückrunde unter Vertrag zu nehmen. Die Katalanen und Girona sind sich laut der spanischen Zeitung längst einig, Girona müsste nur einen kleinen Teil des Gehalts übernehmen.
Am Rande des Supercopa-Halbfinals gegen Athletic Bilbao hatte Barca-Sportdirektor Deco ohnehin Entwarnung gegeben und erklärt, dass die Abreise des 33-Jährigen aus Saudi-Arabien eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen sei: "Er hatte ein ungutes Gefühl im Knie, aber es geht ihm gut. Wir sind froh, dass es nichts Ernstes ist."
Beim abstiegsbedrohten LaLiga-Klub würde ter Stegen aller Voraussicht nach direkt einen Stammplatz einnehmen und könnte so die wichtige Einsatzzeit sammeln, um auf den Zug für die WM im kommenden Sommer aufzuspringen.
Nagelsmann fordert Stammplatz von ter Stegen für WM-Teilnahme
Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte in den vergangenen Wochen und Monaten mehrmals deutlich gemacht, dass regelmäßige Spielpraxis unverzichtbar für den 33-Jährigen sei, um für die deutsche Nationalmannschaft beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko als Nummer eins zwischen den Pfosten zu stehen.
"Es ist wichtig, dass er spielt", sagte Nagelsmann, "ob das jetzt bei einem europäischen Topklub ist oder nicht, ist nicht das alles Entscheidende." Aber: "Natürlich wäre es gut, dass er auch noch einigermaßen gut spielt."
Beim FC Barcelona kam ter Stegen in der laufenden Saison bisher nur einmal zum Einsatz - Mitte Dezember im Pokalspiel beim 2:0-Sieg gegen den Drittligisten CD Guadalajara. Trainer Hansi Flick setzt stattdessen auf Neuzugang Joan Garcia als Stammkraft, während der Deutsche hinter diesem und Wojciech Szczesny nur noch die dritte Option im Tor der Katalanen ist.
Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona: Zahlen und Fakten
- bei Barca seit: 2014
- Spiele: 423
- Vertrag bis: 30. Juni 2028
Häufig gestellte Fragen
Marc Andre ter Stegen spielt auf der Torwartposition.
Marc Andre ter Stegen wurde am 30. April 1992 in Mönchengladbach geboren.
Beim FC Barcelona trägt Marc Andre ter Stegen die Nummer eins.
Seine Körpergröße wird mit 1,87 Meter angegeben.
Sein Gewicht liegt bei rund 88 Kilogramm.
Darüber gibt es keine offiziellen Informationen. Vermutlich trägt Marc Andre ter Stegen die Schuhgröße 45 (EU).
Sein rechter Fuß ist der stärkere. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig seine Fähigkeiten im Spielaufbau.
Marc Andre ter Stegen spielte in der Jugend bei Borussia Mönchengladbach. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften ehe er 2009 Stammtorhüter der Profis wurde.
Marc Andre ter Stegen lebt an der Küste Barcelonas, im Stadtteil Gracia.
Marc Andre ter Stegen fährt einen CUPRA, da er seit 2020 globaler Markenbotschafter für die Marke ist. Er fährt in der Regel Modelle wie den CUPRA Formentor und hat auch einen CUPRA Ateca Limited Edition.
Da Marc Andre ter Stegen in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, spricht er fließend Deutsch.
Marc Andre ter Stegen hat zwei Kinder mit seiner Ex-Frau Daniela Jehle: einen älteren Sohn Ben, der im Dezember 2019 geboren wurde und einen jüngeren Sohn Tom, der im März 2024 zur Welt kam.
Von 2012 bis 2025 war Marc Andre ter Stegen mit Daniela Jehle zusammen und insgesamt acht Jahre verheiratet. Seit Sommer 2025 ist der Torhüter mit Ona Sellares liiert.
Das genaue Gehalt von Marc Andre ter Stegen ist nicht bekannt. Es wird vermutet, dass er beim FC Barcelona aktuell rund 6,3 Millonen Euro pro Jahr verdienen soll. Sein Vertrag läuft noch bis 2028 bei den Katalanen.
Er wurde mit Deutschland 2009 U17-Europameister. Überdies holte er mit der deutschen Nationalmannschaft 2017 den Confederations Cup. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit dem FC Barcenlona und nationale Pokalsiege. 2015 wurde Marc Andre ter Stegen mit Barca zudem Champions-League-Sieger. Außerdem gewann er den Supercup und die Fifa-Klub-WM.
Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen.
Marc Andre ter Stegen hat die Jaschin-Trophäe noch nie gewonnen. Er wurde 2019 auf dem zweiten Platz der Abstimmung hinter dem Gewinner Alisson Becker gewertet.
In jungen Jahren seiner Karriere hatte ter Stegen den Spitznamen "Mini-Kahn". Heute ist er unter dem Spitznamen "Mats" bekannt, den Anfangsbuchstaben seines vollständigen Namens.