"Er hatte ein ungutes Gefühl im Knie": Sportdirektor Deco äußert sich zur Verletzung von Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona

Offen ist nun, welche Auswirkungen die erneuten Knieprobleme auf einen möglichen Abschied von ter Stegen haben. Trotz eines Vertrags bis 2028 gilt der Torhüter beim spanischen Tabellenführer sportlich als abgeschrieben. Zuletzt stand sogar ein Leihwechsel zum abstiegsbedrohten FC Girona bis zum Saisonende im Raum. Um ter Stegen ziehen zu lassen, soll der FC Barcelona offenbar bereit sein, große finanzielle Zugeständnisse zu machen.

Will sich ter Stegen jedoch seinen Traum erfüllen, als deutsche Nummer eins zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zu reisen, ist regelmäßige Spielpraxis unverzichtbar - ein Punkt, den Bundestrainer Julian Nagelsmann zuletzt unmissverständlich betont hatte. "Es ist wichtig, dass er spielt", sagte Nagelsmann, "ob das jetzt bei einem europäischen Topklub ist oder nicht, ist nicht das alles Entscheidende." Aber: "Natürlich wäre es gut, dass er auch noch einigermaßen gut spielt."

In der laufenden Saison kam der 32-Jährige bislang nur einmal zum Einsatz: Mitte Dezember im Pokalspiel beim 2:0-Sieg gegen den Drittligisten CD Guadalajara. "Es war eine gute Gelegenheit für ihn, er hat dem Verein viel gegeben. Wir haben mit dem Trainerstab gesprochen und entschieden, dass er spielt. Nur für dieses Spiel", sagte Flick. Bereits im Sommer hatte ter Stegen seinen Stammplatz an Garcia verloren, ehe ihn eine Rückenoperation monatelang außer Gefecht setzte.