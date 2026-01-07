Der FC Barcelona hat nach der verletzungsbedingten Abreise von Marc-Andre ter Stegen im Vorfeld des Supercopa-Halbfinals gegen Athletic Bilbao Entwarnung gegeben.
"Er hatte ein ungutes Gefühl im Knie": Sportdirektor Deco äußert sich zur Verletzung von Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona
"Ter Stegen hatte ein ungutes Gefühl im Knie, aber es geht ihm gut. Wir sind froh, dass es nichts Ernstes ist", wird Barcas Sportdirektor Deco vom italienischen Transferexperten Fabrizio Romano zitiert. Der FC Barcelona hatte bereits vor dem Supercopa-Halbfinale gegen Bilbao in Saudi-Arabien mitgeteilt, dass ter Stegen zur weiteren medizinischen Abklärung nach Barcelona zurückgereist sei. Für ihn wurde Diego Kochen aus der zweiten Mannschaft in den Kader berufen.
Davor hatte auch schon die spanische Zeitung Sport berichtet, dass ter Stegen das Training am Dienstag aufgrund von Beschwerden nach rund 25 Minuten vorzeitig abgebrochen habe. Für einen Einsatz gegen Bilbao war der deutsche Nationalkeeper ohnehin nicht eingeplant: Trainer Hansi Flick setzt aktuell auf Joan Garcia als neue Nummer eins, während ter Stegen hinter ihm und Wojciech Szczesny nur noch die dritte Option im Tor der Katalanen ist.
- Getty Images
Marc-Andre ter Stegen vor Leihe zum FC Girona?
Offen ist nun, welche Auswirkungen die erneuten Knieprobleme auf einen möglichen Abschied von ter Stegen haben. Trotz eines Vertrags bis 2028 gilt der Torhüter beim spanischen Tabellenführer sportlich als abgeschrieben. Zuletzt stand sogar ein Leihwechsel zum abstiegsbedrohten FC Girona bis zum Saisonende im Raum. Um ter Stegen ziehen zu lassen, soll der FC Barcelona offenbar bereit sein, große finanzielle Zugeständnisse zu machen.
Will sich ter Stegen jedoch seinen Traum erfüllen, als deutsche Nummer eins zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zu reisen, ist regelmäßige Spielpraxis unverzichtbar - ein Punkt, den Bundestrainer Julian Nagelsmann zuletzt unmissverständlich betont hatte. "Es ist wichtig, dass er spielt", sagte Nagelsmann, "ob das jetzt bei einem europäischen Topklub ist oder nicht, ist nicht das alles Entscheidende." Aber: "Natürlich wäre es gut, dass er auch noch einigermaßen gut spielt."
In der laufenden Saison kam der 32-Jährige bislang nur einmal zum Einsatz: Mitte Dezember im Pokalspiel beim 2:0-Sieg gegen den Drittligisten CD Guadalajara. "Es war eine gute Gelegenheit für ihn, er hat dem Verein viel gegeben. Wir haben mit dem Trainerstab gesprochen und entschieden, dass er spielt. Nur für dieses Spiel", sagte Flick. Bereits im Sommer hatte ter Stegen seinen Stammplatz an Garcia verloren, ehe ihn eine Rückenoperation monatelang außer Gefecht setzte.
Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona: Zahlen und Fakten
- Bei Barcelona seit: 2014
- Spiele: 423
- Gegentore: 416
- Spiele ohne Gegentor: 176
- Vertrag bis: 30. Juni 2028
Häufig gestellte Fragen
Marc Andre ter Stegen spielt auf der Torwartposition.
Marc Andre ter Stegen wurde am 30. April 1992 in Mönchengladbach geboren.
Beim FC Barcelona trägt Marc Andre ter Stegen die Nummer eins.
Seine Körpergröße wird mit 1,87 Meter angegeben.
Sein Gewicht liegt bei rund 88 Kilogramm.
Darüber gibt es keine offiziellen Informationen. Vermutlich trägt Marc Andre ter Stegen die Schuhgröße 45 (EU).
Sein rechter Fuß ist der stärkere. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig seine Fähigkeiten im Spielaufbau.
Marc Andre ter Stegen spielte in der Jugend bei Borussia Mönchengladbach. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften ehe er 2009 Stammtorhüter der Profis wurde.
Marc Andre ter Stegen lebt an der Küste Barcelonas, im Stadtteil Gracia.
Marc Andre ter Stegen fährt einen CUPRA, da er seit 2020 globaler Markenbotschafter für die Marke ist. Er fährt in der Regel Modelle wie den CUPRA Formentor und hat auch einen CUPRA Ateca Limited Edition.
Da Marc Andre ter Stegen in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, spricht er fließend Deutsch.
Marc Andre ter Stegen hat zwei Kinder mit seiner Ex-Frau Daniela Jehle: einen älteren Sohn Ben, der im Dezember 2019 geboren wurde und einen jüngeren Sohn Tom, der im März 2024 zur Welt kam.
Von 2012 bis 2025 war Marc Andre ter Stegen mit Daniela Jehle zusammen und insgesamt acht Jahre verheiratet. Seit Sommer 2025 ist der Torhüter mit Ona Sellares liiert.
Das genaue Gehalt von Marc Andre ter Stegen ist nicht bekannt. Es wird vermutet, dass er beim FC Barcelona aktuell rund 6,3 Millonen Euro pro Jahr verdienen soll. Sein Vertrag läuft noch bis 2028 bei den Katalanen.
Er wurde mit Deutschland 2009 U17-Europameister. Überdies holte er mit der deutschen Nationalmannschaft 2017 den Confederations Cup. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit dem FC Barcenlona und nationale Pokalsiege. 2015 wurde Marc Andre ter Stegen mit Barca zudem Champions-League-Sieger. Außerdem gewann er den Supercup und die Fifa-Klub-WM.
Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen.
Marc Andre ter Stegen hat die Jaschin-Trophäe noch nie gewonnen. Er wurde 2019 auf dem zweiten Platz der Abstimmung hinter dem Gewinner Alisson Becker gewertet.
In jungen Jahren seiner Karriere hatte ter Stegen den Spitznamen "Mini-Kahn". Heute ist er unter dem Spitznamen "Mats" bekannt, den Anfangsbuchstaben seines vollständigen Namens.