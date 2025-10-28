"Wer zur Hölle ist Dani Carvajal?": Barcelonas Lamine Yamal nach Aufruhr im Clasico bei Real Madrid verteidigt

"Wer zur Hölle ist Carvajal?", fragte Gaspart bei La Posesion provokant. "Er war mal ein toller Spieler, aber inzwischen ist er fertig."

Gaspart, der von 2000 bis 2003 das Präsidentenamt bei Barca bekleidete, betonte außerdem, dass Yamal niemandem eine Erklärung schulde: "Warum sollte Lamine mit ihm sprechen, wo doch seine Aussagen gar nicht direkt auf ihn (Carvajal, d. Red.) bezogen waren?"

Generell geht Gaspart der Hype, der in Barcelona rund um Yamal entstanden ist, allerdings zu weit: "Sie haben den Fehler gemacht, ihn zu früh als den Besten der Welt zu betiteln. Er könnte es mal werden, aber noch ist er nicht so weit."