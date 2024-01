Wer zeigt / überträgt Marokko vs. Sambia? Der Afrika Cup heute im TV und Livestream

Heute findet das Spiel Marokko vs. Sambia statt. Doch ab wann und wo könnt Ihr den Africa Cup heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Beim Afrika Cup 2024 in der Elfenbeinküste steigen die letzten Partien in der Gruppenphase. Hierbei geht am Mittwoch das Spiel Marokko vs. Sambia über die Bühne. Die Begegnung findet im Stade Laurent Pokou in San-Pedro statt. Es messen sich der 13. und der 84. im FIFA-Ranking vom 21. Dezember 2023.

Marokko war mit einem 3:0 gegen Tansania in die Gruppe F des Afrika Cups gestartet. Hierbei fuhr die Elf von Walid Regragui den vierten Sieg am Stück ein. Am Sonntag kamen die Löwen vom Atlas nicht über ein 1:1 gegen die Demokratische Republik Kongo hinaus. Unmittelbar danach fuhr Sambia ein 1:1 gegen Tansania ein. Zuvor hatte die Mannschaft von Avram Grant zum Auftakt mit einem 1:1 gegen die Leoparden das sechste Unentschieden binnen sieben Länderspielen erlebt.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels Marokko vs. Sambia beim Afrika Cup.