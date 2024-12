Wer zeigt / überträgt Kayserispor vs. Galatasaray im LIVE STREAM und live im TV?

Heute steigt die Partie Kayserispor vs. Galatasaray. Doch wer zeigt / überträgt die Süper Lig heute im LIVE STREAM und live im TV?

In der türkischen Süper Lig gehen die Partien des 17. Spieltags über die Bühne. Hierbei steht am Sonntag das Aufeinandertreffen Kayserispor vs. Galatasaray auf dem Programm. Der anatolische Stern und die Löwen, die bislang 15 und 41 Punkte mitnahmen, messen sich im RHG Enertürk Enerji Stadyumu.

Kayserispor verzeichnete in den jüngsten vier Süper-Lig-Partien ein 2:0 gegen Alanyaspor und drei Niederlagen. Die Elf von Sinan Kaloglu hatte zuerst gegen Fenerbahce (2:6) und bei Rizespor (0:3) verloren. Vor zwei Wochen verlor der anatolische Stern bei Antalyaspor mit 0:2.

Galatasaray feierte am Montag ein 4:3 gegen Trabzonspor. Dries Mertens (8.), Yunus Akgün (29.), Michy Batshuayi (63.) und Ali Sahin Yilmaz (98.) mit einem Eigentor netzten für die Löwen ein. Damit feierte das Team von Okan Buruk den siebten Dreier binnen acht Meisterschaftsspielen. Im jüngsten Liga-Auswärtsspiel war Galatasaray ein 3:2 bei Sivasspor gelungen.

Artikel wird unten fortgesetzt

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel Kayserispor vs. Galatasaray.