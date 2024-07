Wer zeigt / überträgt Island vs. Deutschland? DFB Frauen heute live im Free TV und im LIVE STREAM

Heute steigt das Spiel Island vs. Deutschland. Wer zeigt / überträgt die DFB-Frauen heute im LIVE STREAM und im Free TV?

Heute gehen in der Frauen EM Qualifikation die Aufeinandertreffen des fünften Spieltags über die Bühne. Hierbei kommt es zur Partie Island vs. Deutschland. Die DFB Frauen und die Stelpurnar okkar belegen im FIFA-Ranking vom 14. Juni den vierten und den 14. Platz. Das Laugardalsvöllur in Reykjavik fungiert als Schauplatz.

Deutschland nahm in den bisherigen vier Qualifikationsspielen die volle Punktanzahl von zwölf Zählern mit. Die Elf vom Interimstrainer Horst Hrubesch hatte im April ein 3:2 in Österreich und ein 3:1 gegen den kommenden Gegner Island gefeiert. Es folgten gegen Polen ein 4:1 und am 4. Juni ein 3:1-Auswärtssieg.

Das isländische Nationalteam hatte vier Tage vor dem 1:3 in Deutschland ein 3:0 gegen Polen erreicht. Anschließend verzeichnete das Team von Thorsteinn Halldorsson zunächst ein 1:1 in Österreich. Am 4. Juni gelang gegen die Rot-Weiß-Roten ein 2:1.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel Island vs. Deutschland in der Frauen EM-Qualifikation.