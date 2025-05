Galatasaray Istanbul empfängt Kayserispor am 36. Spieltag in der Süper Lig. Wer das Duell live im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Sonntag steht das Aufeinandertreffen Galatasaray vs. Kayserispor auf dem Program. Die Löwen und der anatolische Stern, die bislang 86 und 44 Punkte mitnahmen, messen sich in der Turk Telekom Arena.