Wer zeigt / überträgt Galatasaray bei Konyaspor im LIVE STREAM und TV?

Heute findet das Aufeinandertreffen Konyaspor vs. Galatasaray statt. Doch könnt Ihr das Spiel in der Süper Lig heute im LIVE STREAM und TV sehen?

In der Süper Lig 2023/24 finden die Partien des 38. und letzten Spieltags statt. Hierbei geht am Sonntag (26. Mai) das Spiel von Galatasaray bei Konyaspor über die Bühne. Das Konya Büyüksehir Belediye Stadyumu dient als Kulisse dieses Spiels. Die Gelb-Weißen und die Gelb-Roten halten bei 41 und 99 Punkten.

Für Galatasaray kommt das Auswärtsspiel gegen Konyaspor eine Woche nach einer 0:1-Heimniederlage im Istanbuler Derby gegen Fenerbahce. Damit endete für die Elf von Okan Buruk eine Serie mit 17 gewonnenen Meisterschaftsspielen. Zudem schrumpfte vor der letzten Runde der Vorsprung auf den zweitplatzierten Stadtrivalen auf drei Punkte.

Konyaspor bestreitet seine vierte Süper-Lig-Partie mit Ali Camdali an der Seitenlinie. In den ersten beiden Auftritten seit dem Trainerwechsel hatten die Grün-Weißen eine Nullnummer gegen Fenerbahce und ein 3:0 gegen Samsunspor erreicht. Am 18. Mai folgte ein 2:2 bei Kayserispor.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels von Galatasaray bei Konyaspor in der Süper Lig im LIVE STREAM und TV.