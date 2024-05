Kann Fenerbahce mit einem Sieg bei Galatasaray noch türkischer Meister werden? Bei Punktgleichheit zählt direkter Vergleich

Derby in Istanbul! Am Sonntag könnte die türkische Meisterschaft entschieden werden - wann hat Fenerbahce noch eine Chance?

Am Sonntag kommt es zum ewig jungen Derby in Istanbul: Galatasaray hat am 37. Spieltag der Süper Lig Stadtrivale Fenerbahce zu Gast.

Die Ausgangssituation vor der Partie, die in Deutschland leider nicht im LIVE-STREAM oder TV übertragen wird: Galatasaray steht mit 99 Punkten an der Tabellenspitze, Fener ist mit 93 Zählern Zweiter.

Nach dem Derby steht noch ein Spieltag aus. Ist es für Fenerbahce da überhaupt möglich, noch türkischer Meister zu werden? Oder hat Galatasaray den Titel eigentlich schon sicher?