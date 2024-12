Wer zeigt / überträgt Galatasaray vs. Eyüpspor im LIVE STREAM und live im TV?

Heute steigt die Partie Galatasaray vs. Eyüpspor. Doch wer zeigt / überträgt das Spiel heute im LIVE STREAM und live im TV?

In diesen Tagen finden in der türkischen Süper Lig die Partien des 14. Spieltags statt. Im Zuge dessen steht am Sonntag das Spiel Galatasaray vs. Eyüpspor auf dem Programm. Die beiden Teams, die bislang 34 und 22 Punkte mitnahmen, treten im Rams Park gegeneinander an.

Galatasaray setzte sich am 23. November bei Bodrum FK mit 1:0 durch. Michy Batshuayi erzielte in der 54. Minute das Siegtor. Damit feierte die Mannschaft von Okan Buruk den elften Sieg binnen zwölf Süper-Lig-Auftritten.

Eyüpspor unterlag am selben Tag zuhause gegen Rizespor mit 1:2. Ahmed Kutucu hatte in der 27. Minute für eine Pausenführung gesorgt. Für die Elf von Arda Turan riss eine Serie mit drei Siegen und einem 1:1 bei Istanbul Basaksehir vom 28. Oktober.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels Galatasaray vs. Eyüpspor.