Wer zeigt / überträgt Fenerbahce vs. Galatasaray heute im LIVE STREAM und live im TV?

Heute steigt die Partie Fenerbahce vs. Galatasaray. Doch wer zeigt / überträgt das Derby heute im LIVE STREAM und live im TV?

In diesen Tagen finden in der türkischen Süper Lig die Partien des sechsten Spieltags statt. Im Zuge dessen geht am Samstag das Interkontinentale Derby Fenerbahce vs. Galatasaray über die Bühne. Die Istanbuler Stadtrivalen, die bisher 13 und 15 Punkte holten, messen sich im Sükrü Saracoglu Stadi.

Für Fenerbahce kommt das Interkontinentale Derby gegen Galatasaray sechs Tage nach einem 2:0 bei Kasimpasa. Damit gelang der Elf von José Mourinho der vierte Sieg binnen fünf Süper-Lig-Auftritten. Nach dem einzigen Punktverlust, einem 2:2 bei Göztepe, hatten die Gelben Kanarienvögel zunächst ein 5:0 bei Rizespor und ein 3:0 gegen Alanyaspor gefeiert.

Galatasaray entschied hingegen alle bisherigen Meisterschaftsspiele für sich. Der amtierende Meister war mit zwei 2:1-Erfolgen gegen Hatayspor sowie bei Konyaspor in die Süper Lig gestartet. Danach fädelte das Team von Okan Buruk ein 5:1 bei Adana Demirspor, ein 5:0 gegen Rizespor und am Dienstag ein 3:1 gegen Gaziantep FK ein.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Derby Fenerbahce vs. Galatasaray.