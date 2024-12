Wer zeigt / überträgt Eyüpspor vs. Fenerbahce im LIVE STREAM und live im TV?

Heute steigt die Partie Eyüpspor vs. Fenerbahce. Wer zeigt / überträgt das Derby heute im LIVE STREAM und live im TV?

In diesen Tagen stehen in der türkischen Süper Lig die Begegnungen des 17. Spieltags auf dem Programm. Im Zuge dessen findet am Freitag das Stadtderby Eyüpspor vs. Fenerbahce statt. Die Istanbuler Stadtrivalen, die bislang 26 und 35 Punkte holten, treten im Recep Tayyip Erdogan Stadi gegeneinander an.

Eyüpspor gewann eines der jüngsten vier Süper-Lig-Auftritte. Hierbei war das 4:0 gegen Samsunspor am 8. Dezember nach einem 1:2 gegen Rizespor und einem 2:2 bei Galatasaray gelungen. Vor einer Woche unterlag die Elf von Arda Turan bei Kasimpasa mit 0:2.

Fenerbahce setzte sich am Sonntag gegen Istanbul Basaksehir mit 3:1 durch. Damit kehrte das Team von Jose Mourinho nach einem 0:1 bei Besiktas auf die Erfolgsspur zurück. Am 2. Dezember hatte es mit einem 3:1 gegen Gaziantep FK den fünften Süper-Lig-Dreier am Stück gefeiert.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Derby Eyüpspor vs. Fenerbahce.