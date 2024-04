Schottland, Kader bei der EM 2024: Wer steht im Aufgebot des DFB-Gruppengegners? Und wer fehlt?

Die Schotten werden am 14. Juni in München das Eröffnungsspiel der EM 2024 gegen Deutschland bestreiten. Wer könnte im Kader stehen?

Schottland hat an zwölf großen internationalen Turnieren teilgenommen, aber noch nie die K.-o.-Phase erreicht. Das große Ziel für die EURO 2024 ist folglich, beim 13. Mal Glück zu haben.

Bei der EURO 2021 war Schottland erstmals seit Ewigkeiten für ein großes Turnier qualifiziert, scheiterte aber als Gruppenletzter.

Doch diese Erfahrung hat die Schotten mental gestärkt - drei Jahre später sind sie zweifellos eine bessere Mannschaft, die in einer schwierigen Qualifikationsgruppe den zweiten Platz belegte und dabei Norwegen (nicht qualifiziert) und Spanien besiegte. Außerdem können sie auf eine große und trinkfeste Fangemeinde in Deutschland zählen.

Die Mannschaft von Trainer Steve Clarke wird die Ehre haben, das Turnier in München am 14. Juni gegen Gastgeber Deutschland zu eröffnen und in der Gruppe A auch gegen die Schweiz und Ungarn anzutreten.

Die Gruppe ist alles andere als einfach - aber wenn man bedenkt, dass ein dritter Platz zum Erreichen des Achtelfinales reichen könnte, ist das gelobte Land der K.-o.-Phase durchaus in Reichweite.

Doch wer steht im Kader der schottischen Mannschaft?