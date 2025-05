Wer zeigt / überträgt Alemannia Aachen vs. Viktoria Köln heute im Live Stream und live im Free TV?

Alemannia Aachen und Viktoria Köln kämpfen um ein Ticket für den DFB-Pokal. Wer überträgt das Landespokal-Finale?

Bevor am Abend das DFB-Pokalfinale in Berlin steigt, steht der heutige Samstag ganz im Zeichen der Landespokal-Finals. Die jeweiligen Sieger dürfen dann in der kommenden Saison im DFB-Pokal an den Start gehen.

Auch Alemannia Aachen und Viktoria Köln wollen das natürlich unbedingt schaffen. Die beiden Drittligisten bestreiten am Samstag (24. Mai) das Finale um den Mittelrhein-Pokal.

Die ARD überträgt Aachen vs. Viktoria Köln im Rahmen des Finaltags der Amateure live im Free-TV und auch kostenlos im Live-Stream. Weitere Informationen dazu folgen in den kommenden Abschnitten.