Albanien vs. Chile live im STREAM und TV sehen: Wo wird das Testspiel heute übertragen?

Albanien blickt voller Vorfreude auf die EM im Sommer und will gegen Chile Selbstvertrauen tanken. Wer überträgt das Testspiel?

Zum zweiten Mal in der Geschichte hat sich Albanien für eine EM qualifiziert! Wie 2016 in Frankreich sind die Albaner auch 2024 in Deutschland bei der Endrunde dabei.

Das Team um Star-Trainer Sylvinho will sich natürlich möglichst gut verkaufen, hat mit Italien, Spanien und Kroatien allerdings sehr schwere Gruppengegner erwischt. Dennoch will man natürlich alles geben, um es vielleicht dennoch ins Achtelfinale zu schaffen.

Heute (Freitag, 22. März) steht nun erstmal ein Testspiel an: Albanien trifft zuhause in Tirana auf Chile. Los geht es um 20.45 Uhr.

So viel vorab: Ihr könnt Albanien vs. Chile in Deutschland live schauen, DAZN überträgt die Partie im STREAM. Weitere Informationen dazu folgen.