Albanien hat Qualifikation für die EM 2024 nach 1:1 in Moldawien sicher

Der nächste Teilnehmer an der Europameisterschaft 2024 steht fest: Albanien wird kommenden Sommer in Deutschland dabei sein.

WAS IST PASSIERT? Albanien hat das Ticket zur EM 2024 in Deutschland sicher!

WAS IST DER HINTERGRUND? Durch das 1:1 in Moldawien am Freitagabend sind die Albaner schon einen Spieltag vor Ende nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in EM-Qualifikationsgruppe E zu verdrängen. Damit steht fest, dass Albanien bei der Europameisterschaft im kommenden Sommer dabei ist.

In Moldawien hätte der Mannschaft des brasilianischen Trainers Sylvinho ein Elfmeter-Tor von Stürmer Sokol Cikalleshi beinahe zum Sieg gereicht. Erst kurz vor Schluss konnten die Gastgeber ausgleichen, was an der erfolgreichen Qualifikation Albaniens aber nichts mehr änderte.

Bei vier Punkten Vorsprung auf Polen und Moldawien ist Platz zwei in der Gruppe schon sicher. Sollte Tschechien am späteren Freitagabend in Polen verlieren, dürfte Albanien sogar den Gruppensieg bejubeln.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Die Albaner sind die zwölfte Mannschaft, die ihr EM-Ticket sicher hat. Am 2. Dezember werden in Hamburg die Vorrundengruppen für das Turnier ausgelost, das am 14. Juni 2024 mit dem Eröffnungsspiel in München beginnt.

Für Albanien ist es die zweite EM-Teilnahme der Verbandsgeschichte. 2016 in Frankreich war man erstmals dabei, scheiterte dabei in der Vorrunde.