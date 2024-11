Wer zeigt / überträgt 1860 München vs. SpVgg Unterhaching heute im LIVE STREAM und live im Free TV?

Heute findet das Viertelfinale 1860 München vs. Unterhaching statt. Doch wo könnt Ihr den Bayerischen Toto-Pokal heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Im Bayerischen Toto-Pokal steht das S-Bahn-Derby 1860 München vs. SpVgg Unterhaching auf dem Programm. Die Löwen und Haching holten in den bisherigen 14 Drittliga-Spieltagen 20 und zwölf Punkte. Das Aufeinandertreffen steigt im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße.

Beide Kontrahenten trafen in der dritten Runde des Bayerischen Toto-Pokals Anfang September auf Regionalligisten. 1860 München setzte sich beim FC Memmingen mit 2:1 durch. Die SpVgg Unterhaching gewann beim FC Deisenhofen mit 3:0. Am 20. Oktober hatte sie am zehnten Drittliga-Spieltag zuhause ein 2:2 gegen die Löwen verzeichnet.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Viertelfinales 1860 München vs. SpVgg Unterhaching im Bayerischen Toto-Pokal.