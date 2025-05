Wer zeigt / überträgt 1. FC Lok Leipzig vs. Erzgebirge Aue heute im Live Stream und live im Free TV?

Lok Leipzig oder Erzgebirge Aue? Wer schafft den Sprung in den DFB-Pokal? Das Sachsenpokal-Finale heute live sehen.

Traditionsreiches Duell um ein Ticket für den DFB-Pokal 2025/26: Im Finale des Sachsenpokals stehen sich heute (Samstag, 24. Mai 2025) der Regionalliga-Meister und mögliche Drittliga-Aufsteiger 1. FC Lok Leipzig und Erzgebirge Aue aus der 3. Liga gegenüber.

Um 16.30 Uhr ertönt der Anpfiff - und wer live dabei sein will, kann das im Rahmen des Finaltags der Amateure bei der ARD tun. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, Lok Leipzig vs. Aue per Live-Stream kostenlos im Einzelspiel zu sehen. Alle Informationen dazu erhaltet Ihr jetzt.