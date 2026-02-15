Patrice Evra, ehemaliger Linksverteidiger von unter anderem Manchester United, hat verraten, dass er schon vor dem Champions-League-Finale 2009 gegen den FC Barcelona vom legendären United-Trainer Sir Alex Ferguson als Sündenbock für eine mögliche Final-Niederlage abgestempelt worden ist.
"Wenn wir heute verlieren, dann wegen dir": Ex-Star von Manchester United erinnert sich an seltsame Trainer-Ansprache vor Champions-League-Finale
- Getty Images
Ferguson zu Evra: "... dann mache ich dich dafür verantwortlich"
Evra berichtete in einem Interview mit der englischen Tageszeitung The Telegraph vom Teammeeting vor dem Endspiel in Rom. "Ferguson hat das Meeting begonnen und vor allen gesagt 'Oh, Jungs, heute ist ein wichtiges Spiel. Wenn wir heute verlieren, dann wegen Patrice'", sagte der Franzose.
"Wir haben uns alle angeschaut - und ich habe gedacht 'Okay, das ist jetzt schon viel Druck'. Ferguson hat dann gesagt 'Patrice, mir ist egal, ob Messi der beste Fußballer der Welt ist, ganz egal. Wenn wir verlieren, wenn wir Messi nicht in den Griff bekommen, dann mache ich dich dafür verantwortlich'", ergänzte er.
- Getty Images
Lionel Messi trifft per Kopf zum Endstand
Als Linksverteidiger bekam es Evra im Endspiel mit Messi, der mit seinem starken linken Fuß auf dem rechten Flügel aufgestellt wurde, immer wieder zu tun. Der Argentinier spielte stark für das überlegene Barca auf und krönte seinen Auftritt mit seinem legendären Kopfballtor gegen United-Keeper Edwin van der Sar zum 2:0-Endstand.
Es war die letzte Partie für Cristiano Ronaldo im Manchester-Trikot vor seinem teuren Wechsel zu Real Madrid. Evra durfte trotz der Vorwürfe von Ferguson im Old Trafford weitermachen und blieb noch bis 2014 im Norden Englands, ehe er für zwei Millionen Euro zu Juventus Turin ging. Nach kurzen Stationen bei Olympique Marseille und West Ham United beendete er 2019 offiziell seine Karriere.
Die Zahlen von Patrice Evra bei Manchester United:
- Spiele: 379
- Tore: 10
- Assists: 30
- Gelbe Karten: 54