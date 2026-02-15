"Wenn wir heute verlieren, dann wegen dir": Ex-Star von Manchester United erinnert sich an seltsame Trainer-Ansprache vor Champions-League-Finale

Evra berichtete in einem Interview mit der englischen Tageszeitung The Telegraph vom Teammeeting vor dem Endspiel in Rom. "Ferguson hat das Meeting begonnen und vor allen gesagt 'Oh, Jungs, heute ist ein wichtiges Spiel. Wenn wir heute verlieren, dann wegen Patrice'", sagte der Franzose.

"Wir haben uns alle angeschaut - und ich habe gedacht 'Okay, das ist jetzt schon viel Druck'. Ferguson hat dann gesagt 'Patrice, mir ist egal, ob Messi der beste Fußballer der Welt ist, ganz egal. Wenn wir verlieren, wenn wir Messi nicht in den Griff bekommen, dann mache ich dich dafür verantwortlich'", ergänzte er.