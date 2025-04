Nach seiner Karriere sorgte Patrice Evra mit flotten Sprüchen für Aufsehen. Jetzt will er auch im Oktagon Unterhaltung liefern.

Vom Rasen in den Käfig: Frankreichs früherer Nationalspieler Patrice Evra hat sein Debüt im Mixed-Martial-Arts angekündigt. Der ehemalige Champions-League-Sieger wird am 23. Mai in Paris als Kämpfer in der Professional Fighters League (PFL) antreten.